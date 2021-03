Kosovo, molesta por las formas de España

Ni Georgia, ni Grecia, ni España reconocen a Kosovo como un estado soberano e independiente. En concreto, España, en un mensaje de la RFEF, definió a su rival como "territorio de Kosovo", algo que ha hecho que los balcánicos emitan una queja.

En cuanto quedaron sorteados los grupos de la zona UEFA para la clasificación al próximo Mundial, quedó claro que habría problemas. Porque ni España, ni Grecia, ni Georgia reconocen a Kosovo como estado independiente.

De hecho, los problemas con España vienen de atrás. Los deportistas kosovares tuvieron que competir bajo la bandera del Comité Olímpico o de la Federación Internacional de Karate, cuando lo hicieron en territorio español, al no reconocer este como estado al suyo.

España, en un intento de rebajar la polémica, accedió a dejar jugar a la Selección de Kosovo en su territorio nacional para esta fase eliminatoria, pues en su mano estaba el poder jugarlo en cancha neutral al no reconocer su independencia.

Sin embargo, ese gesto no ha sido acompañado de las formas con las que los organismos españoles se refieren a Kosovo. La RFEF, por ejemplo, lo definió como "territorio de Kosovo", en el tweet con el que anunció la fecha de la convocatoria de Luis Enrique para dicho duelo.

La RFEF se ciñe a la denominación oficial para Kosovo que emplea España, y eso es algo que no ha gustado nada a sus rivales. El modesto combinado balcánico, activo internacionalmente desde 2016 tras ser reconocido por FIFA y UEFA, luego de su independencia unilateral de Serbia en 2008, ha elevado una queja al respecto.

Demanda ser tratado en condiciones de igualdad con respecto al uso de símbolos, como la bandera o el himno, y ha amenazado, según 'Marca', con no presentarse al duelo contra España de no ser así.

"Las reglas de FIFA y UEFA son claras como el cristal. No importa lo que se quiera decir, las reglas no de pueden cambiar", se puede leer, en el comunicado.

España no 'vetó' la posibilidad de cruzarse con Kosovo, como tampoco hicieron Grecia o Georgia, a diferencia de las federaciones de Serbia, Bosnia-Herzagovina y Rusia. España sabía que habría polémica, pero no puso objeción al no haber un conflicto diplomático abierto entre ambos países, como sí ocurre, por ejemplo, con Gibraltar, con quien en ningún caso podrá cruzarse.