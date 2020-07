Koulibaly desoye cualquier oferta: "Aquí estoy bien"

El nombre de Kalidou Koulibaly es uno de los que siempre está en el mercado. Incluso se habla de un posible traspaso millonario. Algo que suena a chino al central del Nápoles, que concedió una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport' en la que negó cualquier posibilidad de mudanza.

"A mi familia le está yendo muy bien en Nápoles y esto me hace feliz. Si he estado aquí seis años, es solo gracias a ellos, porque si no hubiera estado bien, ya me habría ido. Aquí vivimos en paz, escuché que me iré, pero aquí estoy bien, no entiendo por qué deberíamos hablar sobre el mercado cuando no hay nada en el horizonte", apostilló.

De hecho, Koulibaly aseguró que ni siqueira ha tratado el tema de su futuro con el presidente De Laurentiis: "Nunca hablé con el club de una salida. Si tenemos que encontrar una solución, la encontraremos, pero nunca he hablado del mercado. También leo en los periódicos sobre mi futuro. Pero solo quiero pensar en jugar, soy el 100% de Napoli y me molesta que me acerquen, todos los días, a este o aquel club europeo".

Eso sí, el central senegalés no quiso pecar de inocente y no esquivó la posibilidad de que el Nápoles se vea obligado a traspasarlo. "No quiero engañar a nadie. Sabemos cómo están las cosas en el fútbol. Tal vez dices que te quedas para toda la vida y luego te venden. Entonces les digo a los seguidores que daré el 200 o el 300% hasta que deje de vestir esta camisa. Tengo una relación especial con la gente de Nápoles, un sentimiento puro", precisó.

Lo ideal para él sería retirarse en San Paolo: "Veremos qué decidirá el presidente, si propone la extensión del contrato, lo que, por lo tanto, me permitiría terminar mi carrera aquí . Por el momento, todavía tengo tres años de contrato. No pienso en otra cosa que no sea el Nápoles".