Koundé apunta a repetir titularidad en San Mamés

El retorno de Jules Koundé fue la mejor noticia para el sevillismo, aparte del triunfo, claro está. Tras el encuentro el central galo dijo estar lejos de su mejor versión, pero pese a ello apunta como titular ante el Athletic Club.

No hay tiempo que esperar. El Sevilla necesita, y pronto, al mejor Koundé, y él lo sabe. "Me encuentro bien, aunque creo que no he vuelto al máximo, pero sí bien. Voy a tener que coger ritmo para jugar cada cuatro días, pero tengo buenas sensaciones", dijo Koundé, tras el partido contra el Rennes, a los medios oficiales del Sevilla.

El problema es que hay prisa. Prisa porque esté a punto. Este sábado toca jugar en San Mamés, ante el Athletic Club, un feudo siempre complicado, en el que el Sevilla, ya con Koundé, previsiblemente titular, buscará reconducir su rumbo en Liga, con dos derrotas seguidas en los dos partidos que el francés ha estado ausente.