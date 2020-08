Banega se rindió a Bono y Koundé aseguró su continuidad

Banega manifestó que la "unión que tiene este grupo lo hace más fuerte, se ve en el campo" y es lo que ha permitido sacar adelante "un partido muy complicado" en el que el rival "manejó muchas fases" aunque el Sevilla fue "capaz de sobreponerse hasta ganar".

"Hemos tenido nuestra oportunidad y la hemos aprovechado para llevarnos el partido. Ahora hay que disfrutar, no todos los días se mete uno en una final pero quiero ganar el viernes y despedirme con un triunfo", subrayó Banega en el Twitter de club.

El defensor francés Jules Koundé, por su parte, admitió que "no ha sido fácil porque ellos tienen un gran equipo" pero que los sevillistas han "sabido sufrir juntos y al final llegó la opción de hacer el segundo gol" tras haber "tenido mucho trabajo" en defensa.

"Hemos concedido más ocasiones de lo habitual pero Bono ha hecho un partidazo. Tenemos un buen equipo, pero ahora hay que ganar el viernes para traer la copa. Lo hemos celebrado con música, pero ahora queda lo más importante: ganar la final", señaló Koundé.

Además, el defensor reconoció que no se quiere marchar del Sevilla. "Yo me quedo el año que viene, estoy muy contento aquí y vamos a disfrutar de la Champions, yo no miro a otro lado. Aquí quiero quedarme", aseguró.