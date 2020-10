"¿Koundé y el City? 55 millones son muchos, pero no era la oferta oportuna"

Monchi es uno de las piezas fundamentales del Sevilla. Su mano para los fichajes han elevado al club andaluz durante los últimos años. Pero también ejerce, cuando se requiere, de líder deportivo. Habló de todo un poco en los medios oficiales del club.

Sobre Jules Koundé, que dio positivo esta semana, quiso ser cauto: "Manejábamos el positivo desde el miércoles por la mañana y quisimos esperar a una segunda prueba. Esperemos que siga asintomático, como hasta ahora. No tuvo ningún tipo de contacto con el grupo porque veníamos avisados de los casos de Francia Sub 21".

"No creo que sea justo compararnos con lo que se hizo para planificar el Sevilla de la 2006-07. No hemos vendido jugadores porque las ofertas que han llegado no nos han parecido suficientes. No vamos a cambiar un modelo de negocio, que es lo que nos ha dado lo que somos hoy día. Todos los clubes venden cuando hay buenas ofertas", reconoció.

Reconoció la oferta del City por Koundé: "55 millones son muchos, pero decidimos que no era la oferta oportuna para venderle al City. La actitud del futbolista nos ha ayudado".

Monchi restó presión al grupo por aquellos que colocan al Sevilla como posible aspirante al título liguero: "Creo que no es el momento. No me sienta bien que queramos autopresionarnos. No se le puede poner puertas al campo, pero tampoco ser unos irresponsables. Tenemos que consolidarnos en los puestos de Champions para poder aspirar a algo más. Tenemos en la cabeza que en el momento en el que podremos dar el salto es cuando lleguemos a 300 millones de facturación".