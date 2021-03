Kroos, el mejor del Madrid en febrero

Toni Kroos fue elegido 'Jugador Cinco Estrellas Mahou' de febrero, en el que el Real Madrid ganó los cinco partidos que disputó.

El centrocampista recibió el premio que reconoce sus buenas actuaciones en el pasado mes, en el que vio puerta contra el Valencia y jugó cuatro de los cinco encuentros.

El alemán dijo: "El premio siempre está bien, pero como me conocéis sabéis que prefiero premios con el equipo. Para eso luchamos cada día, intentamos ganar algo como equipo, pero me gustan estos premios".



"Con mi estilo siempre intento ayudar al equipo. No soy un jugador individual porque sé que solo no voy a ganar nada. Voy a ayudar con la calidad que tengo para ganar partidos y títulos".