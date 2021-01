Kroos llegó a los 300 partidos con el Madrid

Toni Kroos sigue aumentando sus números con el Real Madrid. El alemán llegó al club en el verano de 2014 y, en el ecuador de su séptima temporada, alcanzó los 300 partidos de blanco ante Osasuna en El Sadar. Kroos, que acumula 14 títulos como madridista (tres Champions League, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, y dos Supercopas de España) lleva 191 victorias y 20 goles.

El alemán analizó así el trabajo del equipo en Pamplona: "Creamos ocasiones, controlamos el partido, pero nos faltó algo arriba para ganar. Sabíamos que iban a defender, pero con nuestra calidad teníamos que haber creado más en un campo difícil como el de este sábado. No hay excusas por el estado del campo, los dos hemos jugado aquí y no ha sido por eso". "Perdíamos rápido el balón arriba, fue difícil jugar en el mediocampo. El entrenador con los cambios buscó algo que nos había faltado antes, pero no ha cambiado mucho. No podemos estar contentos porque queremos luchar para ser primeros y el empate no ayuda".

Estadísticas de sus 300 partidos

La temporada pasada fue la más fructífera de Kroos en el aspecto ofensivo con seis tantos y en este curso se estrenó con un bonito gol en la victoria ante el Athletic en el Di Stéfano. Además, sigue demostrando su efectividad en el centro del campo y ha dado ya 55 asistencias en su trayectoria en el Real Madrid.

Tras Stielike

Sus 300 partidos se reparten en seis competiciones. En Liga ha jugado 203 encuentros, 68 en Champions, 13 en Copa del Rey, 7 en el Mundial de Clubes, 6 en la Supercopa de España y 3 en la Supercopa de Europa. Esta cifra le sitúa como el segundo jugador alemán con más partidos en la historia del Real Madrid y solo tiene por delante a Stielike (308), al que puede superar esta campaña.