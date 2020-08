Kroos revela cómo reaccionó el Madrid al 2-8 al Barça

El Barça está en plena crisis deportiva e institucional tras su derrota por 2-8 en cuartos de final de la Champions League ante el Bayern y más de un madridista se alegra de ello. Kroos, en el 'podcast' 'Einfach mal Luppen', desveló cómo reaccionaron él y sus compañeros.

"No se puede enseñar todo, pero uno se puede imaginar que no hubo dolor. Hubo alguna que otra celebración maliciosa", afirmó refiriéndose al grupo de 'whatsapp' que tienen los jugadores. También contó que él no vio el encuentro y que, tras saber el resultado, le mandó un mensaje a Kimmich, amigo de la Selección Alemana, para consolarle.

Tampoco vio el duelo de los 'culés' ante la Roma en el que también claudicaron con mucha dureza. "La gente corría arriba y abajo frente a mi habitación y gritaba. No lo vi, pero debía haber otros jugadores. Todo el mundo lo vive aquí de esa manera", explicó.

Ya más centrado en el rendimiento del Real Madrid, aseguró que ya han superado la caída ante el Manchester City. Y no por ello ha dejado de dolerle: "No significa que no me siga molestando. El Real Madrid debe llegar más lejos de los octavos".