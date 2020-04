Kroos se defiende: "Es posible que no me hayan querido entender"

Toni Kroos sacudió a todos el pasado martes cuando dijo que una rebaja salarial a los futbolistas sería desperdiciar el dinero. La prensa cargó contra él, y ahora el alemán asegura haber sido malinterpretado.

Lo ha dicho con un breve mensaje publicado a través de Twitter, en el que explica que la polémica solo puede deberse a dos únicas razones, mala traducción o mala intención.

"Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión bien me conocéis, es ésta: si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el club veo lógico renunciar a parte de nuestro salario, algo que se ha podido comprobar hoy", escribió el futbolista del Real Madrid.

¿Cuál fue entonces el problema? Bien, las palabras de Kroos a 'Steil extra', fueron las siguientes: "Ein Gehaltsverzicht ist wie ein Spende ins Nichts - oder an den Verein", lo que se traduce literalmente como "un recorte salarial es como donar a la nada, o al club".

A partir de ahí, cada medio hizo una interpretación distinta, una construcción diferente, adecuándola a la gramática española. Quizá la traducción más acertada sea "un recorte salarial es como una donación en vano, o para el club", y que cada cual interprete lo que quiera.