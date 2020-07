Kroos tampoco se corta: "La situación de Bale es insatisfactoria para todos"

Todo el mundo en el Real Madrid coincide en que la relación entre el club y Gareth Bale está más tensa que nunca. El mismo Kroos lo ha analizado en una entrevista al programa 'Lauschangriff'.

"No hay forma de evitar que la situación sea insatisfactoria para todos. Ciertamente no lo ficharon para jugar tan poco como ahora", señaló sobre el galés, que es cierto que tan solo ha participado en 20 encuentros entre todas las competiciones de esta temporada.

Además, Kroos añadió que Bale podría estar "enfadado" con el Real Madrid por no dejarle salir cuando lo solicitó. "Creo que en principio quería irse el verano pasado y que el club le dijo que sí al principio y luego que no otra vez. No sé si todavía está un poco enfadado por eso. Es un tema difícil", subrayó.

Y es que el mercado chino sonó allá por 2019 constantemente para Gareth Bale. El Jiangsu Suning parecía su destino más probable, pero el Real Madrid dio un paso atrás y evitó que esa operación se acabara dando.

Ahora, el problema se encuentra más en el tejado del club blanco, ya que Zidane no ha conseguido recuperar deportivamente al galés y el mismo jugador tiene claro que si deciden prescindir de él, reclamará todo el dinero que le deban por el despido. Una cantidad que superaría los 60 millones de euros.

Son siete años los que lleva Bale vistiendo de blanco, aunque no parece que su camino por el Bernabéu se vaya a prolongar más. De momento, una venta está complicada por el enorme salario del jugador -unos 14,5 millones de euros netos por temporada- y su nefasto rendimiento sobre el campo.

No obstante, señala el agente de Bale, Jonathan Barnett, que él se quiere quedar. La situación está llegando a un extremo en que ni la directiva ni los miembros de la plantilla están cómodos con Bale, que podría seguir tensando la cuerda hasta que el Madrid se decida.