Kroos vive la cuarentena con humor: "Tengo mucho papel higiénico..."

Toni Kroos hace gala de su buen humor cada poco tiempo y en la televisión alemana dio buena cuenta de ello. El centrocampista internacional del Madrid aseguró que vive una cuarentena tranquila porque tiene... mucho papel higiénico. Las compras compulsivas de papel higiénico en supermercados y grandes superficies hasta agotarse ha sido objeto de estudio y memes.

"No estoy aburrido, te lo puedes imaginar con tres hijos. No se vuelve aburrido el día en casa. Pero si miras a la derecha y a la izquierda, lo principal es que todos estamos bien. No tenemos síntomas", dijo desde una videollamada.

"Tengo mucho papel higiénico en casa", bromeó Kroos, que está en forma y trabaja para no perder el buen punto físico. "También como muchos fideos. ¿Mi pelo? Aquí en casa también me hago peinados pero de todos modos solo lo hago por mi mujer", contó.

Sobre la Eurocopa, comentó: "Cuando se jugará de nuevo es lo de menos. Lo principal es cuándo alejar a este enemigo invisible. Que todo vuelva la normalidad".