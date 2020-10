"Kubo es una estrella fuera del campo, pero debe serlo dentro"

En unas declaraciones concedidas al diario 'AS', el entrenador del Villarreal, Unai Emery, quiso hacer un repaso a los primeros encuentros de su equipo este curso. El nuevo proyecto del español va viento en popa, con el 'submarino amarillo' situado en cuarta posición.

"Queremos dar un paso más, algo que han hecho otros equipos, que aquí se desea y que se sueña en alcanzar. Creo que hay que reconocer al Villarreal por lo hecho hasta hoy, valorar eso y no menospreciarlo. A partir de ahí, la idea es seguir dando pasos, es seguir con esa estructura de club, y trabajar para lograr ese éxito", comentó el técnico español.

Y añadió: "Tenemos un camino, vamos a tener errores, pero esos errores nos hacen crecer. Estamos en proceso de crecer y de mejorar, como he dicho en proceso de entendernos y conocernos, para lo que necesitamos tiempo. Pero creo que vamos creciendo bien, y que tenemos una capacidad de respuesta alta al rendimiento inmediato".

"Nunca me pongo límites, nunca pienso que no puedo ganar o puedo alcanzar un objetivo. Es verdad que esta es una Liga complicada, ya que con equipos como el Madrid y el Barcelona, es muy complicado alcanzar ese objetivo. Pero es verdad que a veces hay un Leicester, por lo que siempre hay que estar preparado para si te toca alguna vez poder serlo. Además tenemos la Copa y la competición europea, en la que esperamos poder competir lejos y tener nuestras opciones", comentó Emery.

Además, también tuvo tiempo para hablar de Kubo, al que le está costando este inicio de curso: "Kubo es un gran chaval, es un chico que quiere crecer y que tiene muchas ganas de hacerlo. El es consciente de que tiene un reto, el de ser el primer jugador japonés que llegue al máximo nivel, y hay mucha gente que desea que eso sea así y que quiere acelerar los procesos. Pero esa aceleración no es buena, debe adaptarse y debe crecer para competir en todas las opciones y posiciones".

"Entiendo el ruido mediático, es una estrella fuera del campo, pero debe serlo dentro. Nuestra obligación es que lo haga de la mejor manera posible y cuidar de él para que pueda alcanzar ese objetivo. Yo no le he dicho a ningún jugador que tiene asegurado jugar, ni que seremos Champions contando con él, es algo que no haría. Alcanzar un objetivo es algo de todos, de todo el equipo, no por un solo jugador por más bueno que sea", sentenció Emery.