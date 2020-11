Kubo estudia dejar el Villarreal en enero

El futuro de Takefusa Kubo podría estar en el aire. El diario 'El Periódico Mediterráneo' ha informado, en su edición digital, que el jugador japonés podría estar pensando en dejar el Villarreal en invierno para cambiar de aires y buscar un nuevo destino para el segundo tramo del curso.

Las razones que tiene el jugador en propiedad del Real Madrid tienen que ver con su papel en el equipo de Unai Emery, puesto que no está teniendo los minutos que le prometieron al inicio de la temporada.

Lo que quiere Kubo es no ver estacanda su carrera, sobre todo después de haber sido importante durante la pasada campaña en el Mallorca. Hasta ahora, el japonés solo ha estado 173 minutos sobre el césped.

El diario 'AS' apuntó que de este posible movimiento no ha sido informado, de momento, el Villarreal, que asegura que no han recibido ninguna petición al respecto.

Precisamente, 'Marca' afirmó tras el partido entre el Villarreal y el Madrid que algunos dirigentes del club blanco le hicieron saber a Kubo que tienen toda la confianza puesta en él y, además, también cree que necesita más minutos en el Villarreal.