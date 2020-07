Kubo le rompe el corazón al Barça: "Mi objetivo era jugar en el Madrid"

Kubo ha roto el corazón de los aficionados del Barça. Dio sus primeros pasos de cara a convertirse en profesional en La Masia, pero lo hizo pensando en el Real Madrid. Él mismo lo reconoció en una entrevista a 'France Football', pues dijo que siempre fue su objetivo vestir de blanco.

"Mi sueño siempre ha sido ser uno de los mejores jugadores y no dejaré de trabajar para lograrlo. Siempre he dicho que mi objetivo era jugar en el Real Madrid. Para eso trabajo y lo hago lo mejor que puedo, incluso sin saber qué pasará. Me gusta mucho poder jugar al fútbol en una de las mejores ligas del mundo", afirmó.

Sobre su etapa en el Mallorca como cedido, dijo: "El club me he hecho crecer como jugador y también como persona. Dejo muy buenos amigos con quienes he compartido buenos y malos momentos, y siempre he notado el afecto de la gente de la isla. Ha sido una temporada inolvidable en muchos sentidos".

"Me gusta recibir el balón entre líneas o en el medio, donde más gente hay, luego encarar y tratar de ser decisivo. Mi técnica de regate es todo lo que he aprendido jugando al fútbol hasta ahora y, como tengo muchos años por delante, tengo mucho margen de mejora", añadió más centrado en su estilo de juego.

"Cuando era pequeño, jugaba mucho al fútbol, desde las ocho de la mañana hasta el anochecer. No me cansaba. Es mi pasión y el fútbol ha sido una gran parte de mi vida desde que era niño. Juego al fútbol con la única intención de mejorar", dijo además.

Y concluyó hablando de lo tímido que parece desde fuera, negando totalmente que eso se traduzca a cómo se mueve en el terreno de juego: "Pero, en el campo, nunca soy tímido. Un jugador debe expresarse en el campo. Ser tímido en el campo no te hace crecer más alto. Uno habla en el campo con su juego".