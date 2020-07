Kubo se quejó del VAR y tiró de optimismo

En declaraciones a 'Movistar LaLiga', Takefusa Kubo fue cuestionado por la jugada polémica del Atlético-Mallorca: "Después del partido lo he comentado con el staff y según ellos con el VAR no se puede revisar si un jugador entra o no, eso me hace entrar dudas. No quiero poner excusas, según lo que he oído solo se puede revisar la posición del portero".

El joven jugador japonés de 19 años, cedido al Mallorca por el Real Madrid, admitió que para su equipo es "una derrota muy dura", porque el conjunto balear "necesita más los tres puntos".

"Aunque ellos se quieren meter en Champions, nosotros lo necesitamos más y por eso es muy duro", añadió.

Recordó que de momento están a cinco puntos del Celta de Vigo, que marca la salvación pero tiene un partido menos, que quedan "cuatro partidos muy importantes" y si ganan todos tienen "muchas posibilidades".

Kubo fue uno de los más destacados de su equipo ante el Atlético, pero el joven futbolista asiático admitió que "si no sale el resultado" su actuación individual "no vale mucho".

"Intento ayudar al equipo al máximo, tanto esta noche como otros días. Hay días que no salen, también hay días como el del Celta que salen, intentamos que el resto de partidos que queden salgan las cosas bien, tanto en el equipo como en lo individual", zanjó.