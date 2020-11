Kubo se reencontró con el Madrid: salió en el 89' y tuvo una clara

Cuenta poco de momento Kubo para Unai Emery. Al menos, en Liga, ya que el japonés está jugando mucho en Europa League, su refugio en una ambiciosa temporada con tres competiciones en el Villarreal.

Ante el Real Madrid, el club propietario de sus derechos, Kubo solo disputó unos minutos tras salir al campo en el minuto 89. Dejó detalles el nipón, tuvo una opción clara en la que no definió frente a Courtois y forzó una amarilla para Kroos.

En este inicio de temporada, Kubo solo ha participado en unos 170 minutos en las primeras nueve jornadas de Primera División. En Mallorca fue más protagonista, pero en La Cerámica está rodeado de 'jugones'.

"Es un chico que quiere crecer y que tiene muchas ganas de hacerlo. Entiendo el ruido mediático, es una estrella fuera del campo, pero debe serlo dentro. Yo no le he dicho a ningún jugador que tiene asegurado jugar, ni que seremos Champions contando con él", reconoció recienetemente Emery en declaraciones a 'AS'.

Se echa en falta esa pegada que necesita Kubo para ser un jugador aún más diferencial. En esa ocasión frente al Real Madrid pudo resarcirse de su falta de gol, pero el jugador de 19 años deberá seguir creciendo con la esperanza de volver y ser titular de blanco.