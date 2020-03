Kubo, sobre su regreso al Madrid: "Lo primero es salvar al Mallorca"

Son muchos los jugadores que están apostando por hacer directos durante sus periodos de cuarentena en casa. Los últimos en sumarse han sido los jugadores del Mallorca Takefusa Kubo y el Cucho Hernández, que entretuvieron a sus seguidores con una divertida entrevista.

Uno de los momentos más llamativos del directo llegó cuando el delantero colombiano preguntó al japonés cuando volvería al Real Madrid, a lo que el nipón le respondió: "De momento estoy en el Mallorca y a ver qué hago. Lo primero es mantenernos en Primera División".

Además, también tuvo tiempo Kubo de hablar de su jugador 'merengue' favorito: "Cuando llegué allí y entrené con ellos, me sorprendió muchísimo Isco, que ya sabía que era bueno. Pero entrenar con él y todo eso… me di cuenta que era buenísimo".

El Cucho también quiso que Kubo eligiera entre Crisitano Ronaldo o Leo Messi: "Cristiano me gustaba más cuando estaba en el Manchester United. Ahí yo era su fan, pero en el Real Madrid se convirtió más en goleador. En el United me gustaban sus faltas. Y de Messi me gustan mucho sus regates. Al final son los dos que están en la cima".