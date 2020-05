Kun Agüero se pasó a 'streamer' y Messi quiso apoyarle... pero no sabía

La pandemia ha igualado a muchos futbolistas, habitualmente en otro estrato social, con el resto de los mortales. Twitch, que es una plataforma de retransmisión de videojuegos, se sorprendió durante la semana pasada por la llegada a la misma del Kun Agüero. El argentino empezó con otros 'streamers' de videojuegos y decidió hacerse un canal propio.

El argentino, aficionado al FIFA, se graba al jugar sus partidas y demuestra su naturalidad al charlar con sus seguidores. Ha sido un soplo de aire fresco entre la familia de seguidores del FIFA por su desparpajo.

Convertido en habitual de la plataforma, una de las noches, Leo Messi, buen amigo suyo, se pasó a saludarle. La situación pronto tornó en graciosa, pues Leo, el mejor del planeta con el balón en los pies, demostró que aún no está muy puesto en esto de los videojuegos 'online'.

Leo quiso dejar un mensaje a Agüero, pero tuvo que esperar para hacerlo: "Leo me dijo: 'No me deja escribirte hasta que pasen diez minutos", contó el Kun.

El Kun bromeó en directo y reconoció que Messi le llamó "viejo" al saber que estaba en Twitch: "Eso es para todos los pibes y para vos viejo, ¿no?".

Las situaciones graciosas entre los dos argentinos no frenaron ahí. Leo Messi le dejó un mensaje al jugador del Manchester City y, como el delantero tiene muchos seguidores, no fue capaz de leerlo: "El chat va muy rápido y yo no sé si te voy a ser capaz de leer".

Antes de marcharse, Leo dejó una perlita que disgustará a los seguidores del FIFA y encantará a los del Pro Evolution Soccer: "Aguante el PES".

Y Agüero explicó a sus seguidores que Messi se iba ya a dormir: "Andá a dormir, que es tarde. Saluden a Leíto que se va a dormir. Díganle buenas noches".

Tras irse a dormir el jugador azulgrana, Kun explicó cómo surgió la llegada de Messi al chat de su Twitch: "¿Se sorprendieron de que Leo estuviera en el chat? Me estuvo preguntando y me dijo: 'Ahora te veo'. Me le imagino metiéndose en el chat y sin saber qué hacer...".