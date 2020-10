Kurzawa asumió su error y la sanción

Kurzawa asumió la culpa. El futbolista del PSG provocó una tangana en el último encuentro entre el conjunto parisino y el Marsella tras darle un golpe Jordan Amavi, acción por la que fue sancionado seis partidos y de la que se avergüenza.

El jugador francés expresó su arrepentimiento por el comportamiento que tuvo y entonó el 'mea culpa' por desencadenar el enfrentamiento entre los futbolistas de ambos clubes, lo que llevó al árbitro del encuentro a sacar un total de cinco tarjetas rojas.

"No estoy orgulloso de lo que hice, pero está hecho. Ahora me he arrepentido. Fue una reacción ardiente que no debería haber tenido", afirmó el lateral cuando se le preguntó por la acción polémica con Amavi en una entrevista para 'Le Figaro'.

Esta temporada será la sexta del jugador en el conjunto dirigido por Tuchel trás su llegada en el 2015 procedente del Mónaco.