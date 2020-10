Kurzawa se sorprendió de que le renovaran: "No me lo creía"

Ni Kurzawa se creía que había renovado con el PSG después de comprometerse por cuatro años más. En aquel mes, en junio, se habló mucho sobre que estaba en la rampa de salida y Tuchel prefería desprenderse de él. En 'Le Figaro', el jugador comentó la situación.

"Nadie se lo creyó... Yo mismo no me lo creía. En el fútbol, al igual que en la vida, todo va muy rápido. Sucedió que Leonardo se puso en contacto con mi agente, tuve una conversación cara a cara con el director deportivo y me dijo que quería ampliar mi contrato por cuatro años", explicó.

"Sucedió muy rápido, lo pensé muy rápido y decidí renovar. Hubo varias negociaciones y, finalmente, acordamos que fueran cuatro años", dijo además el futbolista. En lo poco que va de temporada, ha formado parte de dos encuentros, uno como titular.

Y ¿cuáles fueron las opciones de Kurzawa? El Barcelona, el Atlético de Madrid, el PSG, el Oporto o el Inter estuvieron en las quinielas para incorporarle. Al final, no se movió de la capital francesa, donde afronta su quinta temporada seguida.