'L'Équipe': PSG y Madrid tendrían un pacto de no agresión por Ramos

La operación de menisco de Sergio Ramos parece haber desviado la atención de su renovación, pero el asunto sigue al rojo vivo. Desde Francia, 'L'Équipe' asegura que ya ha habido contactos entre el Real Madrid y el Paris Saint-Germain con el central como tema.

Pero no por lo que puede parecer. Según el prestigioso medio francés, ambos clubes habrían alcanzado un pacto de no agresión por Sergio Ramos. Es decir, que el PSG no irá por el momento a por el capitán madridista.

Aparentemente, el propietario del PSG Nasser Al-Khelaïfi le habría prometido a Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, que no establecerá contactos con Ramos mientras no se den por definitivamente rotas las negociaciones de su renovación.

Se contradice así la versión de que Ramos le habría dicho al club que tiene una oferta del PSG. Florentino Pérez niega esto porque ya habló con los dirigentes parisinos y llegó a un acuerdo ante la buena relación que existe entre las dos entidades.

No obstante, el citado medio también habla de que Sergio Ramos está enfadado con el Real Madrid por la última propuesta que ha recibido. Esta sería por dos temporadas, pero cobrando un 10% menos por la rebaja salarial debida al coronavirus.

Es más, también se pone en boca de un miembro del entorno de Ramos una frase que explicaría lo que siente en este momento: "Dicen que no hay dinero, pero se piensan gastar 150 millones de euros para comprar a Mbappé en verano y ofrecerle un sueldo de 20 'kilos".

De ser así, parece claro que las posturas entre el Real Madrid y Sergio Ramos son muy distantes y un acercamiento a corto plazo se antoja difícil. El camero acaba contrato en verano y el Madrid se da margen hasta marzo, aunque le tranquiliza saber que el PSG no tentará a su capitán mientras no acabe el culebrón.