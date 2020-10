"La actitud me gusta, es difícil de explicar..."

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este sábado la "predisposición, la actitud y la intención" de sus jugadores e insistió en la falta de "lucidez" en los metros finales para explicar el 0-0 contra el Villarreal en el Wanda Metropolitano, aunque resaltó que "el equipo quiere" y "hay que tener paciencia".

"A veces es difícil explicar este tipo de situaciones. Con tanto trabajo y tanta buena actitud, tanta predisposición y tanta intención en los 90 minutos no pudimos generar situaciones. Me tengo que quedar con lo bueno. Los resultados no fueron los que queríamos, pero la actitud me gusta", manifestó.

"El equipo lo veo que quiere, que quiere ser protagonista. El equipo quiere. Y cuando uno quiere hay que tener paciencia, para que en breve, esperemos, esto que les cuento lo podamos traducir en hechos", dijo al término del encuentro.

El técnico siente "amargura", porque su equipo sí ha tenido "la predisposición, el compromiso, la actitud, la presión en campo contrario con un equipo que juega muy bien, que tiene una muy buena distribución posicional para tener posesiones largas", pero no pudo tener "lucidez" cuando debió "generar juego para lastimar" al rival.

"Hemos tenido poca lucidez cuando el equipo rival se te encierra y las jugadas que pueden aparecer son menores. En ese terreno no pudimos ganar el partido", añadió Simeone, que reiteró ese análisis del duelo en varias ocasiones a lo largo de la rueda de prensa y que destacó que el Villarreal defendió "extraordinariamente bien".

"No es fácil entrar. Nosotros somos especialistas en saber cómo se genera eso. Tenemos que buscar alternativas para cuando se presenten estos nuevos escenarios que tengamos opciones para buscar de alguna manera. Tiramos nueve córner y ellos uno. Posiblemente tendremos que aprovechar mejor la pelota parada. Enfocaremos en otros caminos que también te llevan a ganar un partido cuando el rival se defiende tan bien", expuso.

Y comparativamente con empates de la pasada temporada, él ve otras características distintas: "Es real que estuvimos presionando continuamente en campo rival y muchos pasajes del partido, cosa que posiblemente el año pasado retrocedíamos y teníamos las dificultades que ustedes comentan de cara a llegar al gol. No es lo mismo. La presión es diferente, mucho más intensa, la búsqueda de obligar al rival a cometer errores se ve. Otro tema es cuando tienes la pelota y tienes que generar".

En la entrada del mexicano Héctor Herrera por Koke Resurrección a cuarto de hora del final, Simeone buscó "más claridad, un centrocampista más fresco, que tiene una visión de juego en espacios" que necesitaba su equipo "para encontrar algún pase filtrado vertical para poder generar algún daño en la mitad de la cancha, porque el equipo estaba bien posicionalmente y el rival no podía salir de la presión".