La actuación de los clubes de LaLiga contra el COVID-19

Todos los sectores de la sociedad se están viendo afectados por el coronavirus. El fútbol también se ha visto perjudicado y los equipos luchan para evitar una propagación.

España es el segundo país de Europa con más casos por detrás de Italia y esto ha provocado que LaLiga haya decidido este jueves suspender la competición al menos durante dos semanas.

Los clubes de la máxima categoría están adoptando medidas de prevención para luchar contra el coronavirus.

El cuadro vitoriano ha suspendido todas las ruedas de prensa previstas esta semana, ya que Vitoria es uno de los mayores focos en toda España. Asimismo, el equipo se está entrenando a puerta cerrada.

El conjunto rojiblanco mantiene los entrenamientos del primer equipo, pero estos son a puerta cerrada. No hay que olvidar que los de Garitano no jugarán la final de Copa contra la Real Sociedad.

Tras obrar la hazaña en Liverpool, la entidad, viendo el gran número de contagiados en la Comunidad de Madrid, ha suspendido los entrenamientos hasta el próximo lunes.

Los de la estructura formativa no se están entrenando y las escuelas sociales y deportivas de la Fundación han paralizado su actividad.

En relación a su participación en Champions, el conjunto 'colchonero' disputó su encuentro de vuelta de octavos con el Liverpool y pasó de ronda en la prórroga.

El cuadro azulgrana también mantiene su gestión diaria, pero se activaron protocolos para el teletrabajo. Se ha decidido cerrar el museo y la pista de hielo.

Además de no poder jugar dos jornadas de LaLiga, el Barça está en vilo por si se disputa su encuentro de Champions en el Camp Nou contra el Nápoles.

De momento, el choque está estipulado a puerta cerrada pero la UEFA, en la reunión del próximo martes, podría suspender la competición.

En relación al club verdiblanco, los andaluces han suspendido los entrenamientos de todos los equipos de fútbol base hasta el Juvenil B, al igual que en el ámbito femenino. Por su parte, el primer equipo no volverá a entrenarse hasta la semana que viene.

Los gallegos también se protegen contra el coronavirus. Ante la situación de emergencia sanitaria que se vive en todo el país, el club gallego ha decidido suspender todos los entrenamientos de sus categorías inferiores. Solo se ejercitarán el primer equipo y el filial.

Los 'armeros' han decidido ponerse serios ante el coronavirus. El club 'armero' adoptará todas las precauciones necesarias para minimizar el impacto del COVID-19. No habrá ruedas de prensa, los entrenamientos serán a puerta cerrada, habrá una paralización de la actividad del fútbol base y los empleados trabajarán desde casa.

El conjunto catalán ha cancelado su concentración en Torremirona, en Girona, debido a la crisis del coronavirus. Ha aprobado el teletrabajo y ha decidido utilizar la ciudad deportiva para ofrecer servicios mínimos para tratar a los deportistas que estén bajo seguimiento médico, entre otras medidas.

Los 'azulones' se han visto afectados por la cancelación de los dos próximos partidos de LaLiga y de la eliminatoria contra el Inter en la Europa League. Entre las medidas, el club ha recomendado la atención telefónica de abonados y aficionados.

El club madrileño no ha podido disputar el partido de Europa League contra el Inter debido a las restricciones de las autoridades españoles para salir y entrar en suelo nacional.

Los entrenamientos del Granada serán a partir de ahora, y hasta nuevo aviso, a puerta cerrada por la crisis del coronavirus. La entrada a la ciudad deportiva queda limitada a aquellos empleados imprescindibles. Tampoco habrá ruedas de prensa y se fomenta el trabajo desde casa.

El Leganés hizo oficiales las medidas que tomará para prevenir un posible contagio del coronavirus: solo se entrena el primer equipo y a puerta cerrada, no se utiliza el gimnasio, se suspenden las ruedas de prensa y las entrevistas presenciales...

COMUNICADO OFICIAL I Medidas excepcionales en relación al COVID-19



Entrenamiento sólo del primer equipo



Las tiendas del estadio y Sambil Outlet permanecerán cerradas #YoMeQuedoEnCasa



Disponible compra on-line (puede sufrir retrasos)



https://t.co/mL3WxcI8Dp pic.twitter.com/nuEde5klCm — C.D. Leganés (@CDLeganes) 12 de marzo de 2020

Los 'granotas' anunciaron que Levante UD, Levante UD Femenino, Levante UD Femenino B, Atlético Levante y Levante UD Fútbol Sala entrenarán a puerta cerrada hasta el lunes 23 de marzo. No habrá ruedas de prensa ni entrevistas. Los empleados tendrán la opción de trabajar de forma telemática.

El conjunto balear activó un protocolo hace unos días para proteger la integridad de todos los trabajadores al igual que la de los jugadores y cuerpo técnico de las diferentes categorías. Asimismo, el Mallorca dio a conocer que reembolsará las entradas del partido ante el Barça.

El club 'rojillo' inició este miércoles su primera sesión a puerta cerrada como medida preventiva por el coronavirus. Asimismo, la entidad decretó que los actos de los jugadores con su Fundación se suspendieron.

El conjunto blanco activó el protoloco sanitario al conocerse un caso de un jugador del primer equipo de baloncesto. Valdebebas está en cuarentena. Todos los trabajadores salieron de la ciudad deportiva y las instalaciones se han cerrado.

Jovic, en una entrevista concedida a 'B92', afirmó haber utilizado las mismas máquinas que un infectado por COVID-19 (Trey Thompkins). El encuentro de vuelta de octavos contra el City fue suspendido.

El cuadro donostiarra, entre otras medidas, mantiene los entrenamientos de todos sus equipos, pero serán a puerta cerrada. Asimismo, el club ha suspendido la actividad de sus scouters, los viajes y las actividades de su Fundación... Se aplazó la final de Copa del Rey ante el Athletic.

El primer equipo se entrenó este jueves a pesar de que no que no se iba a jugar el choque contra la Roma de la Europa League. Por su parte, las categorías inferiores y el equipo femenino no competirán hasta nueva orden al igual que los hombres de Lopetegui.

El club 'che' ha elaborado un plan de trabajo desde casa para los canteranos. El primer equipo mantiene los entrenamientos pese al coronavirus. El equipo que dirige Albert Celades ya está eliminado de la Champions y jugó contra el Atalanta en Mestalla sin público.

El conjunto blanquivioleta, entre otras medidas, ha suspendido ruedas de prensa y entrevistas, los entrenamientos serán a puerta cerrada, las sesiones del Genuine se han cancelado... Asimismo, los empleados trabajarán desde su domicilio.

El 'submarino amarillo' ha decretado varias medidas de prevención entre las que se encuentran: entrenamientos a puerta cerrada de la primera plantilla y la suspensión de ruedas de prensa y entrevistas durante las dos próximas semanas.