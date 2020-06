La actualidad de Primera: cansancio, 'fichajes' de pandemia, ventas...

El torneo sigue, imparable, hacia su resolución. Y es por eso que hacemos nuestro ya habitual repaso a la actualidad de los clubes del mismo.

Comenzamos con el Alavés, que este miércoles recibe a Osasuna, después de llevarse el pasado fin de semana la goleada de la pospandemia. El Celta le metió seis goles.

Fue la goleada más abultada desde la reanudación, y la más inesperada, pues se la propinó un equipo que está lejos de mostrar su mejor versión. Se da la casualidad de que el Alavés solo tuvo 64 horas y media desde su último partido, 24 menos que su rival.

Solo se escuchan las quejas de los grandes, pero no son, ni de cerca, los más perjudicados por los horarios.

Nos vamos ahora a Sevilla. El club homónimo jugó el lunes en La Cerámica, y empató a dos goles. Fue un partido sufrido de los de Lopetegui, y muchos fueron elogiados por ello.

Uno fue Jules Koundé, quien sin duda se llevó el elogio más inesperado, porque se lo hizo Kanouté. "Aunque sea defensa, el '12' está en buenas manos", afirmó el ex delantero del Sevilla, sobre el actual portador del dorsal con el que hizo historia.

También estuvo bien Munir, uno de los señalados en la crisis que fue la eliminación copera a manos del Mirandés. El ex del Barcelona ha vuelto del confinamiento con ganas de reivindicarse, y lo está haciendo.

Y por otro lado, aquel partido, pese a no ser un triunfo, prorrogó un poco más la buena racha del equipo, que no pierde desde febrero, cuando cayeron a manos del Celta en Balaídos.

Llegamos a los partidos del martes. Y nos vamos a Zorrilla, donde jugará un Getafe que aún no sabe lo que es ganar en el feudo blanquivioleta. En Primera lo han visitado seis veces, logrando apenas tres empates.

El miércoles juega el Athletic Club, donde cada vez está más claro que Mikel San José abandonará el equipo al acabar la temporada, finalizado su contrato. Se le coloca en Eibar o Cádiz, pero el Athletic, aunque no le ha dado minutos desde el reinicio liguero, quiere contar con él hasta fin de curso, más allá del 30 de junio.

Turno para el Valencia. Un Valencia que visita precisamente a una de las 'novias' de San José, el Eibar. Un Valencia que, según 'Marca', tiene un diamante en bruto al que no está sacando provecho.

No hablamos de Kang-in Lee. Hablamos de Yunus Musah, ex canterano del Arsenal que recaló en Paterna solo para que Celades le hiciera la cruz por razones que nadie alcanza a comprender. Dice el citado medio que ni los jugadores del primer equipo lo entienden.

Otro 'en la diana' es Diakhaby. Dice 'AS' que los capitanes del primer equipo se han reunido con César para tratar de solucionar la situación con el central francés. Ha sido el gran señalado en los errores de estos días, y este martes no se entrenó, por unas molestias musculares que en principio no le descartan para visitar el jueves Ipurua.

La jornada se cerrará con el Betis-Espanyol. Un Betis que ya busca destino a William Carvalho, y que según 'Fichajes.com' ya negocia con el Leicester por el luso.

Enfrente estarán los 'pericos', quienes llevan toda la temporada arrastrando una estadística demoledora: son de los equipos de Primera con menos gol. Solo Leganés y Valladolid tienen menos que ellos.

Es por eso que ser el 'Pichichi' del Espanyol esta temporada es tan sencillo. Ahora mismo es Raúl de Tomás, llegado en el mercado invernal. Ha necesitado solo ocho partidos para colocarse en cabeza, empatando a Wu Lei con cuatro goles.