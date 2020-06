La actualidad de Primera: dudas, reivindicaciones y duras sanciones

Comencemos nuestro repaso diario en San Sebastián. Allá espera la Real Sociedad al Real Madrid. El diario 'AS' ha entrevistado a Le Normand con motivo del duelo.

Se espera que el joven central francés sea quien frene a Benzema en el Reale Arena. "Es un delantero enorme. Le tengo respeto, porque te exige mucho y hace que todos los partidos sean difíciles", afirmó, sobre su compatriota.

"En el Real Madrid todos son muy buenos. Benzema es bueno, pero el resto también. Hay que tener cuidado con todos", señaló también.

Cruzamos la Península y llegamos a Sevilla. El equipo rojiblanco de la capital andaluza ha grabado un vídeo de apoyo al fútbol francés, suspendido definitivamente por la pandemia, y cuya reanudación ha sido del todo descartada.

El Sevilla ha sido también noticia por la rescisión de Nolito, para falicitar su fichaje de urgencia por el Celta. El futbolista sanluqueño se despidió de club y afición, agradeciendo el cariño brindado en los tres últimos años.

No nos movemos de Sevilla. Turno ahora para el Betis. Un Betis que juega en Bilbao este sábado ante el Athletic Club. Un Betis que lleva siete meses sin ganar a domicilio, desde su visita a Son Moix.

Al menos, ante equipos de mitad de tabla para abajo, los verdiblancos no han perdido ninguno de los seis partidos jugados a domicilio. Es decir, que el Betis flojea lejos del Villamarín, pero menos si es contra equipos enfrascados en la lucha por la permanencia. El Athletic Club es ahora mismo décimo, y está virtualmente salvado y con opciones de alcanzar Europa.

Es duda para viajar a Bilbao Joaquín, estandarte verdiblanco. Lleva toda la semana con molestias en los abductores y podría caerse de la convocatoria por primera vez en la temporada.

Quién sí estará, y decidido a aprovechar la oportunidad, es William Carvalho, un jugador llamado a dejar el club y en quien el Betis confía para que firme un buen papel que le vuelva a colocar en el escaparate, para al menos recuperar la inversión realizada en él.

Y como contrapartida al rumor de salida, uno de llegada. Dice 'Estadio Deportivo' que el Betis no pierde el interés en Denis Bouanga, pese a la alta tasación que hizo de él su club, el Saint-Étienne.

El rival del Betis es el Athletic Club. Gaizka Larrazabal, 'Larra', fue titular ante el Eibar, y podría repetir por tercera vez este curso ante el Betis. Cuestionado por el mal juego de los suyos en Ipurua por 'Radio Popular', Larra reconoció que hay margen de mejora.

"El punto nos sabe a poco porque tenemos partidos muy difíciles. Una pena, pero el equipo estuvo bien porque no fue un partido fácil. Vas a un campo como Ipurua, donde lo normal no es dominar, tener balón, ni crear ocasiones... Pero no creo que nos falta ambición, para nada", afirmó.

En el Athletic estará Iker Muniain, dispuesto a ayudra a los suyos apoyándose en su buen historial reciente contra el Betis: le ha marcado en las tres últimas visitas de los andaluces a San Mamés.

No muy lejos de Bilbao está Eibar. Pero el cuadro armero jugará esta jornada en Getafe. Y lo hará sin su entrenador, José Luis Mendilibar, sancionado.

Su puesto lo ocupará su segundo, Andoni Azkargorta. "Quizás lo que menos nos está gustando es la entrada en los partidos. Nos hacen ocasiones o goles en los primeros minutos", expuso.

"Jugar sin público te exige mayor concentración o meterte más en el partido. Entrar bien en el partido será una de las claves porque si no, contra el Getafe, costará mucho reponerse", añadió el técnico vasco.

Para él la expulsión de su jefe fue exagerada y difícil de justificar. Para el Espanyol, los dos partidos a Bernardo Espinosa son directamente injustos y desproporcionados.

"Podemos aceptar el error humano. No es una acción violenta. La sanción es injusta y desproporcionada. Lo dijimos y lo mantenemos", escribió el Espanyol, en su perfil de Twitter.

En el Mallorca, que esta jornada juega ante el Leganés en Son Moix, espera su oportunidad Trajkovski. "Todavía no he tenido la oportunidad de empezar un partido en el once inicial y cuando tenga mi oportunidad tendré que exigirme", aseguró en la previa.

Y acabamos volviendo a tierra firme y desembarcando en Valencia, para analizar el por qué de su mal reinicio liguero. Ha encajado 24 goles en los últimos diez partidos y no deja su puerta a cero desde la lesión de Garay.

El Valencia se está desangrando por su defensa, incapaz de frenar los ataques rivales. Sus delanteros tratan de tapar la hemorragia con goles, pero encajando una media de dos por partido (no en vano es el más goleado de los 13 primeros), hacen falta muchos más goles a favor para contrarrestarlo.