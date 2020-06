La actualidad de Primera: lesionados, compensaciones, retos...

Tras casi tres meses sin fútbol, LaLiga se prepara para su regreso. Los clubes y jugadores trabajan para estar al 100%.

En el Betis están totalmente centrados en el derbi contra el Sevilla. En la sesión de este martes tuvieron que lamentar una baja, la de Edgar, que sufrió una lesión muscular. Lainez tampoco entrenó y Baena, del filial, se sumó al primer equipo.

En las oficinas del Villamarín, además, han dado varias posibilidades a los abonados para compensar los partidos sin público. El club ha ofrecido devolver el 20% del carné a sus socios. También estaría la opción del 'dinero Betis', que iría destinado a la compra de productos exclusivos o entradas.

Su primer rival será el Sevilla, que ya calienta motores para el derbi en el Sánchez-Pizjuán. El club de Nervión llama al apoyo de su hinchada con la campaña 'Mi querer es tu poder'. Para suplir la ausencia de la afición, el Sevilla ha explicado que pondrá antes del partido imágenes del público animando en otros choques para ambientar.

Portillo, del Getafe, también lamentó que no haya público en las gradas en el choque entre el Getafe y el Granada. "Sin público, el factor campo casi desaparece. El equipo que sea fuerte mentalmente será el que salga mejor parado", analizó en declaraciones recogidas por 'AS'.

Garitano, técnico del Athletic, preferiría incluso no estar él en el campo si con ello pudiera estar la hinchada en el estadio: "Prefiero no estar yo a que no esté la gente", dijo rotundo a este mismo medio.

Mientras, los entrenamientos siguen su curso ya con las plantillas al completo. Osasuna se ejercitó en El Tajonar con las bajas de Roncaglia y Mérida, ambos tocados. El Leganés, por su parte, hizo lo propio y solo faltó el canterano Aymane al entrenamiento.

Hay equipos que se juegan mucho. La Real, por ejemplo, podría estar en la Champions. Mikel Merino habló con 'Navarra TV' y aseguró que se ve en la máxima competición europea: "Tenemos plantilla para conseguirlo, hay que emostrarlo".

Víctor Sánchez, del Espanyol, espera que los 'pericos' sigan en Primera el curso que viene. "Hay margen para cambiar y salvarnos. Sería un hito", dijo.