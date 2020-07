La actualidad de Primera: lesiones, sanciones y futuro

Quedan poco más de dos semanas para que finalice la temporada de Primera División. Son muchos los clubes que tienen a jugadores tocados o que son baja para lo que resta de temporada.

Uno de ellos es la Real Sociedad. Informó 'Mundo Deportivo' de que el conjunto vasco se está planteando que Asier Illarramendi vuelva a pasar por quirófano. El centrocampista tiene un arrancamiento casi completo del aductor derecho y podría ser operado de nuevo.

Otra de las lesiones de larga duración que tiene la Real Sociedad es la de Luca Sangalli. Pese a ser baja hasta 2021, LaLiga no ha autorizado un fichaje, lo que ha provocado el enfado del conjunto 'txuri-urdin'. Entienden desde la patronal que los informes médicos no se corresponden con la realidad.

Esos dos jugadores no estarán este jueves ante el Getafe, al igual que no lo estará este fin de semana, precisamente ante la Real Sociedad, Enis Bardhi. El macedonio, pretendido por el Arsenal, causará baja para cumplir el ciclo de amonestaciones.

Si titánica es la lucha por Europa, con la Real Sociedad como una de las protagonistas, también lo es por la salvación. El Alavés cae en picado y, según indicó 'AS', Asier Garitano se juega su puesto en el partido contra el Valladolid. Josean Querejeta, presidente del club, quiso cesarlo en la noche del miércoles, pero Sergio Fernández, director deportivo, le frenó, aseguró la fuente citada.

El equipo que quiere meter al Alavés en problemas es el Mallorca. El conjunto 'bermellón' se enfrentará al Atlético, y ya sabe lo que es ganar en el Wanda Metropolitano. Eso sí, fue ante el Rayo Majadahonda el 27 de agosto de 2018, recordó 'AS'.

"La realidad nos da opciones de seguir pensando que se puede conseguir el objetivo siempre y cuando sigamos ganando partidos, y eso es lo más importante", dijo el técnico bermellón.

Más al sur, en Andalucía, Sevilla se debate entre el club homónimo y el Betis. Por parte del Sevilla, el conjunto dirigido por Lopetegui ha echado el ojo en Nicolás Senesi, central del Feyenoord. Informó 'Estadio Deportivo' que gana enteros entre los favoritos para reforzar la zaga.

"La mayoría de los clubes tienen sus planes de futuro en espera. No podemos tener un conocimiento acerca de cómo afectará todo, yo no me atrevo a sacar aún este tipo de conclusiones", dijo Monchi en el estreno de la revista FIFA.

Pero en el Betis también se mira hacia adelante. El conjunto verdiblanco, informó 'AS', quiere tener a Ramón Planes como nuevo director deportivo. Se encuentra ahora mismo en la secretaría técnica del Barcelona con Éric Abidal.

Uno de los protagonistas de la jornada del miércoles fue Raúl García. Autor de un doblete ante el Valencia, tendrá su próximo partido ante Sergio Ramos y el Real Madrid. "Los dos queremos ganar, pero entendemos que hay un límite. Competimos, pero luego hay que ser conscientes de que es fútbol y no hay que mirar más allá", confesó en 'Mundo Deportivo'.

Por último, el agente de Corchia habló sobre su futuro. "La Serie A es sin duda un posible destino para Corchia la próxima temporada. Es posible que también juegue en la Ligue 1, ha habido contacto con diferentes clubes", sentenció.