La actualidad de Primera: ocho años sin Miki Roqué, lesiones y ausencias

El Betis está este miércoles de luto. Este 24 de junio se cumplen ocho años del fallecimiento de Miqui Roqué. "Ocho años sin ti. Cuánto de techamos de menos. Eres eterno, Miki", escribió el conjunto verdiblanco en sus redes sociales.

Sin salir del Benito Villamarín y ya mirando al partido contra el Espanyol, Alexis, en su debut en el banquillo, podrá contar con William Carvalho y con Sidnei, si bien aún no tiene noticias de Joaquín, informó 'Mundo Deportivo'.

Se estrenará Alexis ante el Espanyol. La historia es benevolente con los verdiblancos, que solo han perdido en tres ocasiones de las últimas 16 en las que el cuadro 'perico' ha visitado el Benito Villamarín.

En la misma ciudad, pero distinto equipo, es noticia Éver Banega. Según indicó 'ABC de Sevilla', el argentino se quedará en el Sevilla hasta el final de la presente campaña, por lo que prolongará su estadía más allá del 30 de junio.

Uno de los rivales directos del Sevilla para Europa es la Real Sociedad. El conjunto 'txuri-urdin' no podrá contar en este tramo final de temporada con Ander Guevara, que se perderá lo que resta de campaña por una fractura no desplazada en la zona posterior de la tibia distal.

Mientras tanto, en el Valencia Celades plantea rotaciones frente al Eibar. Indicó 'AS' que Wass sería titular en el centro del campo, donde no estará Parejo, y Mangala entraría en el once inicial en detrimento de Hugo Guillamón.

Quien no estará en el encuentro ante, precisamente, el Valencia es Anaitz Arbilla. El central se ha caído de la convocatoria por unas molestias y Miguel Marí ocupará su lugar.