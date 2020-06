La actualidad de Primera: protestas en Anoeta, una vuelta cada vez más próxima...

Cada vez está más cerca la vuelta del fútbol, y eso se nota. Este viernes hubo de nuevo entrenamientos (el penúltimo de la semana para la mayoría de los equipos).

En el Betis destacó la vuelta de Juanmi. Se ejercitó junto al resto de sus compañeros con casi total normalidad. El Betis se prepara para volver nada menos que contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

También se entrenó la Real Sociedad, también con la mente puesta en la primera jornada posparón, en la que se medirá a Osasuna en el Reale Arena de San Sebastián.

Solo falló del primer equipo Ander Guevara, e Imanol recurrió a los ya habituales jugadores del filial, como Ayesa, Aranbarri, Pacheco, Zubimendi, Roberto López, Djouahra o Lobete.

Sin embargo, lo más destacado ocurrió fuera del estadio donostiarra, a un cuarto de hora de Zubieta. En el exterior del Reale Arena se colocaron varias pancartas reclamando la reanudación del fútbol con público en las gradas.

La Real Sociedad es uno de los equipos del fútbol español que parece decidido a jugar con un tercio de la entrada en sus gradas, algo que choca de frente con las política del CSD, quien no considera que sea justo que solo unos pocos equipos puedan hacerlo.

En el polo opuesto está el Leganés, quien según 'AS' no solicitará jugar con público en toda la temporada. Podría tener opción a hacerlo en cuanto Madrid entre en la Fase Tres (previsiblemente, a partir del 22 de junio), pero no lo hará.

Y cerramos volviendo al País Vasco. En el Athletic han sido noticia Iñaki Williams, por las protestas contra el racismo organizadas en Bilbao, y Javi Martínez, ex rojiblanco cuyo retorno a San Mamés es probable.

Williams elogió a los que salieron a la calle a protestar contra el racismo en el barrio en el que se crió. "Orgulloso de mi barrio y de su gente", escribió en su Instagram, mostrando un vídeo de la manifestación.

Al respecto del mediocentro navarro, desde el Athletic ven fundamental para su vuelta que él ponga de su parte. Que quiera volver. Aitor Elizegi se lo explicó así a 'Marca'.

"Es básico que un jugador quiera estar en el Athletic, que eso facilita muchísimo. Hay que agradecer a Javi que hable bien del Athletic y es bueno que los jugadores que han estado quieran regresar a Lezama. Serán Alkorta y Garitano los que decidan. He oído también hace poco a Garitano que el centro del campo va a ser muy competido", dijo el presidente del Athletic.