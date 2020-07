La actualidad de Primera: rumores, sanciones, declaraciones...

Getafe-Villarreal, Betis-Osasuna y Barcelona-Espanyol son los partidos de la trigesimoquinta jornada de Primera División que se disputan este miércoles; tres encuentros en los que algunos de los equipos pueden dar por finalizadas sus aspiraciones para esta temporada.

Los 'pericos' podrían descender matemáticamente a Segunda División si no logran el triunfo en un Camp Nou que no parece el mejor escenario para poner la primera piedra en el camino hacia la que sería una histórica salvación.

A los blanquiazules ni siquiera les valdría el partido que pasó a la historia como el 'Tamudazo' (2-2), ya que deben hacerse con los tres puntos para seguir optando a la permanencia.

Como recoge el diario 'AS', Rufete, de nuevo en el Espanyol, repasó lo acaecido en 2007: "Sí, lo recordamos, pero no crea que nos recreamos mucho. Es una casualidad que ahora estemos trabajando siempre juntos". Tamudo, además, añadía que todavía, en algunas ocasiones, los aficionados le recuerdan la jugada del empate a dos en los últimos minutos del tiempo reglamentario.

El ex futbolista Moisés Hurtado, que dirige en estos momentos el Juvenil B, repasó la temporada del Espanyol en una entrevista en 'goal.com': "Cuando ves que un entrenador no puede enderezar el rumbo, pasa lo de siempre. Es un tópico, pero no deja de ser verdad. No puedes cambiar a media plantilla, por lo que cambias al entrenador, para ver si se adapta mejor a esas ideas.

"Muchos entrenadores no es sinónimo de que las cosas vayan bien, y ha parecido que en los primeros partidos ha habido un revulsivo, siempre los jugadores cuando viene un entrenador nuevo, tienen ese cambio de chip, pero no se ha conseguido darle la vuelta a las cosas, por lo que sea", insistió.

También es noticia este miércoles Jaime Mata, ya que es el único jugador de LaLiga que le aguanta el pulso a Sergio Ramos en números de lanzamientos desde los once metros consecutivos sin fallo. De hecho, gana el jugador del Getafe, ya que suma 24 penas máximas seguidas sin fallar, frente a las 22 del capitán del Real Madrid.

Al borde del precipicio

Deportivo Alavés y Mallorca siguen vivos en la lucha por lograr la permanencia. El nuevo entrenador del conjunto de Mendizorroza, López Muñiz, busca una victoria este domingo en el Santiago Bernabéu que se antoja, cuanto menos, complicada. Además de que juega en casa del líder de LaLiga, solo tres de los diez entrenadores que han llegado al banquillo a lo largo de esta campaña han logrado el primer triunfo en su estreno, como recuerda el diario 'Mundo Deportivo'.

Los de Vicente Moreno también se encuentran al borde del precipicio. Antepenúltimos en la tabla y a seis puntos de la salvación, buscarán ante el Levante una victoria que les acerque al objetivo. Para el choque ante el cuadro granota, el conjunto balear recupera a Valjent y Budimir.

Este miércoles también es noticia el Real Valladolid, que está a tres puntos de sellar virtualmente su continuidad en Primera División. Víctor García, que debutó con el primer equipo en el duelo de Mestalla, confesó que lo vivió como un regalo: "La lástima es el resultado. Estoy contento y nunca olvidaré el debut en Primera y el gol, pero creo que merecimos incluso más que un punto".

"Los chicos del Promesas estamos muy contentos con nuestra presencia en el primer equipo. Creo que nos va a dar confianza de cara al playoff. Es un reto ilusionante para nosotros y creo que podemos hacer un gran papel", añadió el jugador del combinado pucelano.

Sanciones

El Celta de Vigo pierde a Jeisson Murillo para el próximo encuentro ante Osasuna, ya que vio la quinta cartulina amarilla de la temporada en el duelo de este martes ante el Atlético de Madrid.

También se perderá el próximo compromiso de su equipo Raúl García tras ser amonestado en la visita del Real Madrid a San Mamés. El Athletic recurrió a la tarjeta, pero el Comité de Apelación no ha reconocido el recurso del club.

Posibles movimientos

El futbolista del Sevilla Sergio Rico, que se encuentra en estos momentos cedido en el Paris Saint-Germain, podría jugar a partir de la próxima temporada en la Liga Turca. Miguel Algarom, miembro de la agencia 'You First Sport', aseveró que tanto Besiktas como Galatasaray están interesados en hacerse con los servicios del guardameta español.

Parece cuestión de tiempo que Mohammed Salisu abandone el Real Valladolid. El defensor ha realizado una gran temporada en el combinado blanquivioleta y, como apunta 'TuttoSport', la Fiorentina habría sido uno de los últimos equipos en sumarse al interés por el ghanés.

El Sporting CP parece dispuesto a hacerse con la contratación del jugador del Real Betis Zou Feddal. Como apunta 'Estadio Deportivo', el conjunto portugués le podría perdonar al Benito Villamarín los cinco millones de euros que la entidad andaluza aún debe abonar por el traspaso de William Carvalho.

Los de Alexis Trujillo reciben la visita de un Osasuna al que no se le da nada bien el Benito Villamarín. Como recuerda el diario 'Mundo Deportivo, de los 27 choques disputados en Priemera Divisió, el equipo andaluz ha ganado en 17 ocasiones, con seis empates y cuatro victorias del combinado pamplonica.

La Real Sociedad

El conjunto 'txuri-urdin' recibe la visita del Granada este viernes para intentar lograr un triunfo que le mantenga vivo en la lucha por conseguir billete a la próxima edición de la Champions League. Como recoge 'Mundo Deportivo', los blanquiazules tienen una gran desventaja de cara a sus próximos compromisos. Tanto el cuadro nazarí como el Villarreal, al que se mide en la próxima jornada, llegarán a los encuentros con 48 horas más de descanso que la Real Sociedad.

La entidad donostiarra, además, anunció la renovación del acuerdo con Macron hasta 2026. "Contento de poder prolongar este acuerdo. Llevamos dos años con Macron y la relación ha sido absolutamente satisfactoria hasta el momento", aseveró el presidente, Jokin Apeeribay.

También es noticia Aritz Elustondo, que fue uno de los encargados de atender a los medios de comunicación en la previa del choque ante el Granada. "Podría decir que es injusto porque otros tienen más descanso, pero el calendario está así puesto y no nos queda más remedio que intentar descansar para llegar frescos", aseveró en referencia a las 48 horas menos de descanso que su rival.

Además, sobre la posibilidad de alcanzar puestos de competición europea, manifestó: "Tenemos que darnos cuenta de que ya queda poco. Estamos cansados y sabemos que no tenemos la chispa de antes, pero quedan pocos partidos y los tres puntos del viernes hay que sacarlos como sea".