La actualidad de Primera: un protocolo policial, fichajes, declaraciones...

La Liga vuelve de pleno y no por ello deja de haber noticias que contar aparte de los partidos. La Primera División llega cargada esta semana. Desde cómo actuarán los agentes de policía para asegurar los estadios durante la crisis hasta posibles fichajes para el campeonato nacional.

El diario 'Sport', al que brindó esta información Ramón Fuentes, afirma que la Policía Nacional está confeccionando un nuevo protocolo de cara a la protección en el balompié. La clave reside en que están adaptándolo para que pueda darse con las normas sanitarias gubernamentales siendo respetadas.

En Sevilla, de cara al derbi ante el Betis, están preparando un homenaje. El club saltará al terreno de juego con un mensaje dirigido a Campanal, 'el capitán maravillas', en el pecho de su elástica. La propia entidad informó de ello en sus canales oficiales.

Pero también hay movimiento en la cúpula directiva. Djibril Sidibé, jugador del Mónaco cedido en el Everton, se ha colado en la agenda hispalense, según 'RMC'. En caso de que continúe dando de qué hablar en la Premier League, puede que haya una oferta pronto.

El entrenador de su rival, Rubi, habló en rueda de prensa sobre cómo afrontan el partido. De paso, rechazó las quejas que hubo desde el Athletic por los horarios: "Ahora, tienen la ventaja de que pueden preparar mejor su primer partido, que no nosotros, que no lo podemos preparar con más entrenamientos".

No todo fue sobre aspectos del terreno de juego, sino que el director de negocios del club, Ramón Alarcón, afirmó en un encuentro con 'Multimedios' que el club tiene la intención de darlo todo por sus jóvenes. "Reforzaremos nuestra apuesta por la cantera", aseveró.

Pero el derbi sevillano no será el único de la jornada. El Valencia y el Levante se verán las caras en Mestalla. Los locales tienen problemas en defensa: Gabriel Paulista no se está entrenando. Los visitantes, por contra, vienen blindados por Aitor: tal y como señaló 'AS' y comprobó ProFootballDB, para más que Jaume y Cillesen juntos.

Hay que volver de nuevo a la sala de prensa para recoger las declaraciones de Sergio, técnico del Valladolid. El preparador se centró en dejar claro que los suyos no deben pensar que tienen margen de error: "No podemos dejar pasar ningún partido". En su viaje a Butarque para enfrentarse al Leganés, según 'AS', usarán dos autobuses para cumplir el protocolo sanitario.

El objetivo es que la salida no sea peligrosa en materia de contagios, pero la salida que quieren evitar de todo punto es la de Salisu. El jugador interesa incluso a la Juventus. El diario 'AS' informa de que el club no tiene ninguna intención de abaratarlo y ponérselo fácil a sus pretendientes.

Los 'pepineros', su próximo contendiente en Liga, les esperan con las armas bien afiladas. Prueba de ello es que Óscar y Siovas, que todavía no se habían entrenado, se han unido al fin al resto de sus compañeros. Lo hicieron en un partidillo de ensayo.

Y es que la intención es dejarse la piel en las once jornadas que quedan. Es un parece que comparte Igor Zubeldia, de la Real Sociedad. En una rueda de prensa telemática, dejó claro que los 'txuri-urdines' han de darlo todo: "Son once partidos a vida o muerte".

En el seno del Espanyol, que también se prepara para su primer compromiso pospandemia, Raúl de Tomás tiene molestias musculares. Informa de ellas el diario 'Sport', que especifica que no se trata de nada demasiado importante y que estará disponible para jugar.

Alguien que se alegra mucho de que vuelva la Liga pronto es Roberto Torres, de Osasuna. Dijo en rueda de prensa: "Tenemos muchísimas ganas de volver a jugar que es lo que nos gusta, de volver a sentirnos futbolistas, que además antes de todo esto lo estábamos haciendo muy bien, estábamos haciendo una bonita temporada".