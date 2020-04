La actualidad de Segunda: Adrián, el futuro de Luismi, el interés en Sola...

Luismi Sánchez ofreció unas declaraciones a 'AS' en las que pudo hablar de su cesión en el Oviedo. El jugador del Valladolid comentó: "No he hablado con el Real Valladolid sobre una posible prolongación en caso de que la competición vaya más allá; ni lo pienso ni me preocupa demasiado".

"Somos muchos jugadores en esta situación y estoy seguro de que, por el bien de todos, se buscará una solución y se llegará a un acuerdo", añadió el centrocampista español.

Por su parte, 'Mundo Deportivo' publicó el supuesto interés del Zaragoza en el jugador de la Real Sociedad Álex Sola, que esta temporada está militando en calidad de cedido en el Numancia.

Al parecer, el conjunto maño está pensando en el lateral derecho de 20 años si, finalmente, consigue el ansiado ascenso a Primera División, para reforzar su plantilla.

Finalmente, Adrián, capitán del Málaga, ofreció unas declaraciones al club en las que se mostró deseoso de volver a entrenar y jugar con sus compañeros: "Tengo muchísimas ganas ya de volver a entrenar con mis compañeros, a estar todos juntos, y esperemos que sea pronto".

"Cada día hacemos todo lo que nos manda el club. Entrenar solo en casa al principio lo llevaba bien, pero cada día me está costando más, no estoy acostumbrado", sentenció el malaguista.