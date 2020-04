La actualidad de Segunda: alerta en el Cádiz, un líder, dos 'fichajes' de Primera...

Las noticias en Segunda División tampoco paran en plena cuarentena. Hay algunos clubes que está pensando en la próxima temporada, como son el Cádiz y el Girona.

Por parte del club gaditano, el diario 'AS' recordó que el equipo se quedará sin delanteros a partir del 30 de junio si no se extienden los contratos hasta que se concluya el curso, una vez extendido por la crisis del coronavirus.

Nano Mesa, el 'Choco' Lozano, Malbasic y Álvaro Giménez acaban sus respectivos contratos de cesión y tendrán que volver a sus equipos, dejando importantes huecos en el Cádiz.

El Racing también se enfrenta a esta situación, y es que hasta 15 jugadores acaban contrato el 30 de junio, así que el club buscará llegar a un acuerdo para extender sus vínculos.

Lo mismo ocurrirá en el Girona, aunque en el sentido opuesto. Bono y Bernardo volverán al club catalán tras su paso por el Sevilla y por el Espanyol, siendo dos refuerzos muy descatados para el siguiente curso.

Con respecto al Zaragoza, Víctor Fernández se ha convertido en el entrenador que más jornadas ha estado en puestos de ascenso directo con un total de seis. De los seis primeros puestos no ha bajado en 29 jornadas en las siete campañas que lleva el club maño en la categoría de plata, como recopiló el citado medio.

Sobre el Almería, Lozano ha afirmado que no entendió las razones de fichar a Miguel Ángel Corona como director deportivo en 2017. "Hablé con el presidente y me dio sus razones. Yo no estaba muy de acuerdo y seguí funcionando, pero más apartado. Después se acabó el contrato y se puso punto y final al tema", explicó en 'Un tiro en la olla'.