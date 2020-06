La actualidad de Segunda: análisis, héroes, datos...

Ya se puede decir que la Segunda División ha vuelto del todo. Se dieron sus primero encuentros importantes posparón y las posiciones en las tablas están más fijadas. De ahí que abundaran las noticias: declaraciones de entrenadores, de jugadores, lesiones y más.

Lluis Martí fue una de las voces más importantes. Tras el empate del Girona ante Las Palmas, afirmó en rueda de prensa que tiene claro que subirán a Primera: "No estoy preocupado y sí muy confiado. Estoy convencido de lo que haremos. El equipo al final de temporada estará donde se merece y donde nos hemos marcado".

Es un objetivo compartido por el Cádiz, cuyo héroe fue Álvaro Giménez. Estaban mereciéndose perder ante el Rayo cuando él marcó el gol que valió por un punto. "Estoy contento por el gol, ya que todavía no había hecho ninguno. Lo más importante era ayudar", dijo a medios oficiales del club.

Otro protagonista que habló fue Bóveda, del Deportivo de La Coruña. Los de Fernando Vázquez volvieron a desplegar un fútbol vistoso y de calidad, pero no les valió para derrotar al Sporting. "Sensaciones agridulces. Vi al equipo con ritmo, físicamente bien. En el juego hubo alternancia. El resultado fue malo, pero hubo cosas buenas y malas", analizó el lateral en declaraciones al club.

Lo que claramente tienen sensaciones buenas son los jugadores del Almería. Se encontraron con un penalti en un duelo en el que estaban siendo inferiores y Darwin no falló. Este acabó valiendo por los tres puntos a pesar de la insistencia del Real Zaragoza.

Fue un triunfo inesperado, pero quien sí podía esperarse su resultado fue el Rayo. Fue mejor que el Cádiz a domicilio y terminó empatando. Fueron sus tablas número 17 en al temporada. 'AS' destacó este dato, que sitúa al plantel como el que más iguala tanto en Primera como en Segunda. Otra estadística que brilla en la categoría de plata es que no tantos locales vencen como en la de oro: dos de once.