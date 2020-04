La actualidad de Segunda: COVID-19, el futuro de la competición, posibles fichajes...

Hay ganas de que vuelva el fútbol, pero todo dependerá de la pandemia. Los jugadores de Segunda tienen claro que lo primero es la salud.

Sergio Sánchez, defensa del Albacete, pasó por 'Cadena SER' y dio su opinión sobre los tests. Cree que los jugadores no deben tener ningún privilegio en ese sentido. "Las cosas deben hacerse con cordura, la prioridad de los test deben tenerla los enfermeros y cuerpos de Seguridad del Estado, que son los que están en primera línea y expuestos en esta pandemia, no darnos ese privilegio a los futbolistas. Los verdades héroes son ellos", dijo.

Luis Ruiz, lateral del Deportivo, espera que la competición vuelva, aunque cree que lo lógico sería que se suspendiera de nuevo si algún jugador se contagia. "Si se produce un contagio una vez regrese el fútbol, habría que anularla y que LaLiga quede suspendida. Que no haya ni descensos ni ascensos", señaló.

El Yamiq, futbolista del Zaragoza, aún no da crédito a lo que está viviendo. "Es tan irreal que nunca pensé que pudiéramos pasar por algo así. Solo espero el día en el que acabe todo y volvamos para hacer disfrutar a la gente con nuestros partidos", opinó.

Carlos Hernández, zaguero del Oviedo, confía en que vuelva a rodar el balón, aunque no le gusta demasiado que los choques sean sin público: "El fútbol a puerta cerrada no es fútbol para nadie, pero en la situación que estamos viviendo no se puede exigir nada".

Adrián González, capitán malaguista, espera que LaLiga vuelva. "Yo quiero jugar, pero hay que escuchar al Ministerio de Sanidad. Con el fútbol no ha dicho nada claro, no se han posicionado. A eso estamos esperando los futbolistas... Sanidad debe decir qué riesgos hay. Ahora hay demasiadas cosas en el aire,", dijo en 'Canal Sur Radio'.

Los empleados del Almería, por su parte, quisieron agradecer "públicamente" al presidente y propietario de la entidad, el saudí Turki Al-Sheikh, la decisión de no reducirles los salarios, tanto a ellos como a los jugadores, "a pesar de la crisis mundial" por la pandemia de coronavirus.

Existe cierto miedo en los jugadores de todo el mundo al regreso. Fali Giménez dijo a 'AS' recientemente que no volvería a entrenar hasta que no estuvieran garantizadas las medidas de seguridad. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, convencerá al futbolista de que, una vez vuelva el fútbol, lo hará siguiendo el más estricto protocolo.

Pero, más allá del COVID-19, el fútbol no para, al menos en las oficinas. El Rayo por ejemplo, estaría siguiendo de cerca al delantero Sandro Lima, que juega en el Gil Vicente portugués, según 'A Bola'. El club ya habría sondeado incluso a sus representantes, aseguran medios lusos.