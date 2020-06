La actualidad de Segunda: declaraciones, una renovación, una campaña...

La Segunda División está ya dando sus primeros pasos en la reanudación y los equipos siguen dando mucho de qué hablar. A lo largo de los últimos días, se han producido varias declaraciones, una renovación importante y el comienzo de una campaña de abonados.

El Cuco Ziganda, entrenador del Oviedo, en rueda de prensa, analizó la situación actual del plantel: "Llegamos lo mejor posible dentro de lo que podemos estar, pero no lo sabemos realmente porque no lo hemos testado. Cuando se juega, se pueden percibir cosas, así que, el viernes, veremos cómo estamos. Apenas hemos tenido lesiones y contentos con ello. Tenemos el ánimo por las nubes”.

Gio Zarfino, jugador del Extremadura, atendió a los medios oficiales del club antes del reinicio de la Liga. Afirmó: "La verdad es que ya se nota que estamos en semana de competición. En el vestuario, estamos ansiosos por que llegue el momento". Sobre el Elche, dijo que "tiene buenos jugadores, que hacen las cosas muy bien. Sabemos de sus virtudes y de sus defectos".

Es una perspectiva casi al 100% compartida por Guti, del Zaragoza. El centrocampista, también a los medios oficiales de su club, aseguró: "Tenemos muchas ganas de afrontar esta parte de Liga que nos queda y yo creo que estamos muy motivados. Sabemos lo que queremos y cuál es nuestro objetivo y estamos muy convencidos de ello".

Pombo compartió las sensaciones de ambos. El efectivo del Cádiz habló en una entrevista para las redes sociales de la entidad y aseveró: "estamos muy bien, a tope, con la situación volviendo a la normalidad aunque será una pena que el Carranza no vaya a estar lleno".

Pero no todo van a ser futbolistas. Pacheta, técnico del Elche, analizó la tesitura actual de los ilicitanos en rueda de prensa: "Tengo a algunos jugadores con molestias, como Tekio. Nos enfrentamos a una competición a la que no estamos acostumbrados. Con el regreso de la competición los entrenamientos se limitarán a las sesiones de recuperación. No hemos podido jugar amistosos por culpa de la situación y cuando hemos apretado han aparecido las molestias".

Mollejo, jugador del Deportivo, en situación crítica por la salvación, atendió al diario 'AS' en una entrevista. "Me sorprendió lo bien que llegó el equipo, me lo esperaba un poquito peor, la verdad. Después de esta pretemporada, veo al equipo bien y a ver si lo demostramos este fin de semana", afirmó.

En el Alcorcón, ningún futbolista ha ofrecido su parecer, pero sí que ha saltado a la atención una medida a nivel de gestión. Ha ofrecido a sus aficionados varias compensaciones por los partidos a puerta cerrada que habrá hasta el final de Liga, con varios descuentos y cupones de cara a la próxima temporada.

En Tenerife, la noticia ha sido una renovación. Elliot Gómez firmó hasta junio de 2021 su nuevo contrato. Seguirá con ficha del filial, pero lo más probable es que continúe formando parte del primer equipo como lleva haciendo este curso. El propio club lo confirmó.

Una curiosidad por la que los más supersiticosos en las islas temerán es la de los árbitros. Su próximo encuentro será arbitrado por Díaz de Mera Escuderos, de quien no guardan buenos recuerdos. Solo han ganado en dos ocasiones con él a los mandos.

Otro hombre protagonista es Nino, que cumplió 40 años. El eterno delantero será una de las armas clave del Elche para la recta final del campeonato. Engaña por su edad. Aunque parece que ya no esté en condiciones de rendir al máximo, cada vez que salta al campo, demuestra todo lo contrario.