La actualidad de Segunda: duelo de sentimientos, la revolución de Míchel...

A pocos días de que comience la trigesimoprimera jornada, los equipos de LaLiga SmartBank ultiman los preparativos para lo que es el tramo decisivo de la temporada, ¡que ya está aquí!

El Albacete, que puso fin a la mala dinámica que le llevó hasta la zona de descenso, visita a un Girona que está en una racha ascendente que le mantiene en el 'play off', a seis puntos del Zaragoza, en el ascenso directo.

El pupilo de Lucas Alcaraz Diego Caballo atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro: "Hemos conseguido no perder los partidos y tener siempre esa posibilidad de ganarlos. Es importante tener siempre esa opción de hacer gol y llevarte los tres puntos".

"Está siendo de las Ligas más competitivas de los últimos años, está todo muy competido y a cualquier equipo se le puede complicar la temporada", agregó.

Sentimientos encontrados

El presidente del Girona, Delfí Geli, fue también futbolista del Albacete y formó parte del equipo que pasó a la historia como el 'Queso Mecánico': "Tengo contactos con muchos compañeros de aquel equipo, ahora tengo responsabilidades y tareas, pero siempre que puedo intento acercarme para visitar amigos y recordar buenos tiempos del pasado en la ciudad".

"Ojalá y pronto se pueda ver un Girona-Albacete en Primera División, por nuestra parte estamos intentando volver a estar pronto en Primera y seguir creciendo poco a poco. Al Albacete siempre le deseo lo mejor, para mí fue muy especial en el partido de la primera vuelta sentarme en el palco del Carlos Belmonte", agregó.

La triple voltereta de Míchel

La SD Huesca recibe este sábado la visita del Fuenlabrada en El Alcoraz, un partido en el que el técnico del conjunto oscense, Míchel, realizará grandes cambios en la alineación titular.

Y es que, como recuerda el diario 'AS', tras un partido en el que los jugadores no dan una muy buena imagen, el entrenador madrileño suele presentar de tres a seis novedades en la formación inicial.

La Ponfe, contra sus miedos

La Ponferradina se enfrenta este domingo ante el Tenerife en el que será el primero de los dos partidos seguidos a domicilio que disputará el combinado de El Bierzo. En la trijesimosegunda jornada se medirá al Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Los de Jon Pérez Bolo son el segundo peor equipo de LaLiga SmartBank a domicilio, por lo que tiene por delante un buen momento para asentarse en el 'play off' de ascenso y para aumentar la autoestima de la plantilla de cara al momento decisivo de la temporada.

Fernando saca pecho por Guti

No corren buenos tiempos en el Almería para un José María Guitérrez 'Guti' que tiene al equipo en la tercera posición de la tabla, a cinco puntos del ascenso directo y a ocho del líder de la Segunda División.

Pero los jugadores del conjunto andaluz demuestran confiar plenamente en las aptitudes del entrenador almeriense, como aseveró este martes Sergio Aguza y como Fernando Martínez ratificó este miércoles.

"Es normal que desde fuera se piensen cosas. Cuando no llegan los resultados se ve todo negro, pero yo estoy dentro del vestuario y es al contrario. El equipo está muy unido y el ambiente es bueno. No hay dudas dentro y queremos que desde fuera no se vea todo negro", aseveró.

Además, el guardameta prosiguió: "Es normal que se hable de Guti, pero el vestuario está a muerte con el entrenador y las sensaciones son buenas. El público de Almería responde con poco que le des. Si salimos a por el partido, estoy seguro de que nos van a apoyar, no me cabe ninguna duda".