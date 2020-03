La actualidad de Segunda: el Mirandés pasa página, una dura baja para Guti...

La Ponferradina, con buenos recuerdos del Heliodoro

El equipo de Jon Pérez Bolo afronta una visita complicada a estas alturas de la temporada, pero la Ponferradina tiene los antecedentes a su favor, ya que ha ganado en tres ocasiones en el Heliodoro, por dos empates y una derrota.

En total han sido seis enfrentamientos históricos entre ambos equipos, desde la campaña 2006-07, cuando el conjunto de Ponferrada se impuso por la mínima gracias a un gol de Ramón Pereira, un tanto que dio a la Ponfe su primera victoria a domicilio en la categoría de plata.

Ahora, la situación es bien distinta para uno y otro equipo. El Tenerife es decimosexto, con 36 puntos y a tres del descenso. La Ponferradina, con solo cuatro más, pero a tres del 'play off', y con el objetivo de la permanencia un poco más cerca.

Vigaray augura un Málaga "muy duro" para el Zaragoza

Carlos Vigaray espera llegar sin problemas físicos a la visita a La Rosaleda (sábado, a las 16.00 horas), donde en el Zaragoza volverán a ir "todos a una para conseguir el objetivo". "Cada día voy evolucionando mejor y creo que llegaré sin problemas para el domingo", dijo sobre su estado de forma.

Sobre la racha del equipo de Víctor Fernández, el lateral cree que el partido en Santander no fue bueno, pero que "aun así se consiguió el empate". "Seguimos dándole continuidad a esta racha, que es muy meritoria, de muchos partidos sin perder", añadió.

Analizando el duelo ante los andaluces, Vigaray señaló: "Yo creo que el partido de Málaga va a ser muy duro. Tiene un buen equipo, una buena afición y un buen campo. Va a ser bonito para el espectador, pero va a ser muy difícil conseguir los tres puntos".

De la misma forma, Vigaray tiene claro que el apoyo de la afición maña va a ser clave por el ascenso. "Que el otro día se desplazara tanta gente a Santander y cómo apretaban… Se te pone la piel de gallina en cada partido que saltas a jugar", concluyó.

Uruguay llama a Darwin Núñez, que no estará ante el Zaragoza

El parón internacional de marzo perjudicará gravemente al Almería, que no podrá contar con Darwin Núñez, convocado por la Selección Uruguaya para disputar los partidos de clasificación para el Mundial de Catar 2022.

Por ello, el delantero del Almería no estará disponible para Guti, al igual que tampoco lo estará para el Girona Cristhian Stuani, máximo goleador de Segunda División. Los dos equipos, en plena lucha por el ascenso.

Será en la jornada 34 cuando el Almería no pueda contar con su máximo exponente ofensivo. No es una cita cualquiera, ya que el conjunto rojiblanco deberá visitar a un rival directísimo por el ascenso directo como es el Real Zaragoza.

Barco aboga por tener la cabeza alta y "pensar en la Liga"

"La Real ha venido desde el principio sabiendo lo que tenían que hacer. Tenían que apretar y presionar mucho para jugar en nuestro campo. Para mí es el mejor rival que ha pasado por Anduva y aún así les ha costado ganar. Tenemos mucho mérito. Fue una fiesta y disfrutamos. Ahora a pensar en la Liga y que la gente siga enchufada", dijo el delantero del Mirandés.

Barco destacó en unas declaraciones a 'AS' que una de las cosas buenas que tiene este Mirandés es que disputa "los partidos hasta el final". "Eso es mérito nuestro. Ha habido pocos equipos que hayan realizado el juego que ellos quieren cuando vienen a Anduva", declaró.

Pero, tras el bonito sueño, al conjunto de Iraola le toca pasar bien, "toca la Liga". "Hay que estar ilusionados, pero nosotros iremos sacando puntos. Nos quedan once para conseguir el objetivo principal. Mientras nos mantengamos ahí arriba, también estaremos cerca de los puestos de ascenso y por qué no soñar y seguir ilusionados en Liga para hacer cosas más bonitas aún", analizó el ex del Cádiz.

Alcaraz exige un Albacete fuerte y agresivo en ambas áreas

El entrenador del Albacete, Lucas Alcaraz, pasó por rueda de prensa para analizar la próxima jornada, en la que le toca visitar al Girona en Montilivi. "Sabemos que el Girona es un equipo complicado con un potencial de juego aéreo y llegada importante y tenemos que estar fuertes", dijo.

Hasta cinco bajas importantes por lesión tiene el técnico del Albacete (Tomeu Nadal y Gorosito, entre ellas). En la convocatoria irán 18 jugadores, entre los que se encontrarán el canterano y guardameta Adrián.

"Es un partido con un nivel de exigencia alto, tenemos que perseverar en nuestra idea de juego, tenemos una forma de hacer las cosas, creo que creemos en una idea de juego, que esa idea de juego hay que ir mejorándola porque el fútbol te va demandando cada semana", analizó.

En cuatro partidos con Alcaraz, el Albacete no conoce la derrota, pero, aun así, el entrenador granadino declaró en sala de prensa que quiere "un equipo fuerte en defensa y agresivo en ataque".

Luisinho pide unidad a la afición de la SD Huesca en la fase más importante

El defensa portugués de la SD Huesca fue crítico en rueda de prensa con parte de la afición azulgrana: "No entiendo las críticas de la afición. Desde el principio nos ayudaron, si estamos unidos será mejor para todos. Jugar en casa nos tiene que ayudar. Que venga la gente que venga a apoyar. Los que no apoyen, que se queden en casa".

Luisinho cree que "las victorias no están llegando por no dejar la portería a cero", un tema que preocupa especialmente al conjunto oscense, en cuarta posición de Segunda División, a cinco puntos del ascenso directo.

La clave para Luisinho es "estar tranquilos, estar unidos". "Tenemos una gran plantilla para afrontar estos partidos difíciles", dijo el portugués, que añadió que no dejarán escapar la oportunidad de reengancharse a la zona alta.

Sobre el rival, Luisinho afirmó que "el Fuenlabrada juega bastante bien". "En su casa nos pusieron en serias dificultades y sabemos que no va a ser fácil. La Segunda División es muy complicada, es una categoría que es muy larga. Todos los equipos tienen calidad", concluyó.