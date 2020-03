La actualidad de Segunda: el momento de Rafa Mir, el calvario de Lemos...

El Zaragoza, uno de los equipos más en forma en esta segunda vuelta de competición, está a solo tres puntos del Cádiz, el líder de la tabla, y este martes anunció la renovación de uno de los artífices del buen momento del club.

Y es que la entidad maña no solo está de dulce sobre el terreno de juego, sino también en las oficinas de La Romareda. Lalo Arantegui, director deportivo, firmó su renovación por cuatro temporadas más.

También lo hizo el secretario técnico José María Barba, que puso un pie en el Real Zaragoza hace tres años de la mano de Lalo.

El Girona, con la casi media inglesa

El conjunto de Josep Lluís Martí se ha afianzado en el 'play off' de ascenso haciendo un fortín de Montilivi. Los albirrojos suman tres victorias y un empate en los últimos cuatro partidos como local, aunque es fuera de casa donde debe mejorar sus números.

La última vez que el Girona logró una victoria a domicilio fue el pasado 3 de noviembre, ante el Extremadura. Desde entonces, el bloque catalán suma cuatro derrotas y cuatro empates en los últimos ocho desplazamientos.

Una de las facetas que debe mejorar el equipo como visitante es la faceta goleadora, ya que Cristhian Stuani es casi que el único futbolista que asume la responsabilidad goleadora.

Por tanto, una buena noticia para Martí es el regreso a los terrenos de juego del delantero Jonathan Soriano, que la última vez que jugó en partido oficial fue en la visita al Heliodoro Rodríguez López, el 19 de enero.

Continúa el calvario de Álvaro Lemos

El pasado 27 de octubre, en la visita del Fuenlabrada al Gran Canaria, Álvaro Lemos tuvo que abandonar el terreno de juego debido a un fuerte dolor en el cuádriceps derecho, como recuerda el diario 'AS'.

Se estimó que el gallego podría estar de baja durante cuatro o seis semanas, pero lo cierto es que ya son casi cuatro los meses que ha estado al margen del grupo.

Este martes realizó parte del entrenamiento de Las Palmas con el grupo, aunque, salvo sorpresa, no será convocado por Pepe Mel para el choque de este domingo ante el Sporting de Gijón.

Rafa Mir pide sitio

El delantero de la SD Huesca, cedido por los Wolves en el conjuntos ocense, se hizo con la titularidad en la delantera del equipo desde su llegada, pero el gran estado de forma de Shinji Okazaki le ha relegado a un segundo plano.

El murciano no ha formado parte de la formación inicial en ninguna de las dos últimas jornadas. "Estoy a gusto jugando, donde no estoy a gusto es en el banquillo", aseveró.

Además, Rafa Mir se mostró contento por haber elegido a la SD Huesca: "Estoy trabajando tranquilo, soy feliz. Es verdad que en los dos últimos partidos no he sido titular. Es una decisión que depende de Míchel. He estado hablando con él. Cuando tenga la oportunidad intentaré hacerlo lo mejor posible. No es mi momento, es el momento del equipo".

Confianza ciega en Guti

El Almería atraviesa uno de los momentos más complicados de la temporada. Se encuentra en la tecera posición de la tabla, empatado a puntos con la SD Huesca y a ocho del Cádiz, el líder de la tabla.

Pero, a pesar de las dudas, los futbolistas del conjunto almeriense muestran tener confianza en el técnico de la plantilla. Así lo aseveró Sergio Aguza: "El equipo confía plenamente en el míster. Tenemos una mala racha, pero eso no debe empañar el trabajo previo, porque la situación puede revertirse".

"Nadie te garantiza que con una inversión grande vayas a estar arriba. Se lo puedes decir al Rayo o al Girona, hemos estado luchando y peleando, pero la Segunda es muy complicada. Ahora ,el décimo pelea por entrar arriba. La temporada pasada sí hubo más distancia de puntos", agregó.

El Oviedo, al fin sin recibir

De la mano de José Ángel Ziganda, el conjunto carbayón venció en la visita al Carlos Tartiere del Tenerife. Un triunfo que Rodri certificó desde los once metros, a solo dos minutos del final del tiempo reglamentario.

Además de los tres puntos, el Oviedo consiguió terminar con la portería a cero, algo que no sucedía desde la decimosexta jornada de LaLiga SmartBank... Sergio Tejera, en rueda de prensa, se refirió a la importancia de no encajar.

"Veníamos haciendo buenos partidos en la faceta defensiva, concediendo muy poco a los rivales, aunque sí es verdad que en estrategia nos estaban haciendo daño. Ahora lo estamos mejorando, el equipo está siendo más sólido atrás y eso en esta categoría es importante", expuso.

Además, el catalán aseguó que espera seguir echándole el cerrojo a la portería ante el Extremadura, el próximo rival del equipo asturiano. "Somos conscientes de que seguimos ahí abajo en la tabla, de que tenemos que seguir trabajando al máximo de nuestras posibilidades y tenemos claro todos que tenemos que sacar los tres puntos", exhibió.

El Heliodoro, territorio amigo

Tenerife y Ponferradina le pondrán el broche a la próxima jornada el domingo a partir de las 20.30. El duelo se celebrará en el Heliodoro Rodríguez López, un escenario del que los de El Bierzo guardan buenos recuerdos.

La Deportiva ha conseguido puntuar en cinco de sus seis visitas y, además, uno de los triunfos logrados le valió el ascenso a la Segunda División. Los chicharreros solo ganaron en una ocasión.