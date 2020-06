La actualidad de Segunda: estrategias, deseos y contratiempos

La actualidad de Segunda División sigue una jornada más con todos los equipos inmersos en la preparación del regreso de la competición. Los entrenadores trabajan en la estrategia a seguir, mientras que las palabras de los jugadores solo reflejan ilusión y ganas de volver a comenzar.

Néstor Susaeta, jugador del Albacete, ofreció su opinión sobre el partido ante el Rayo: "El partido de Vallecas tiene una vital importancia, todavía más cuando jugamos con un hombre menos, debemos mantener como mínimo el empate y si podemos conseguir una victoria sería magnífico, podemos tener alguna oportunidad en el partido y la intentaremos aprovechar".

Por su parte, Jordi Mboula, jugador de la SD Huesca, comentó sobre el regreso de la competición: "Llevaba mucho tiempo inactivo, y tengo muchas ganas de volver al terreno de juego y sentirme bien. Al llegar estaba un poco más lejos del ritmo de competición de mis compañeros, pero ya estoy al 100% tanto mental como físicamente para afrontar estos once partidos".

En cuanto al central del Numancia Bernardo Cruz, se mostró más que ilusionado con esta vuelta del fútbol: "Tenemos esas mariposas en el estómago, esos nervios buenos de regresar y ya hemos entrenado factores a tener en cuenta en Anduva, queremos ser el equipo que siempre ha caracterizado al Numancia e ir a por los tres puntos este domingo".

Centrándonos ahora en los entrenadores, Pacheta, técnico del Elche, está centrado en el cara a cara ante el Extremadura, el primero del equipo en el regreso. Por eso, está perfilando ya la estrategia a seguir en el Martínez Valero, donde ya entrena separando al equipo en dos grupos.

También está concentrado en el regreso de Segunda el entrenador del Oviedo, Ziganda, que está disfrutando de la disponibilidad de todos sus hombres y con la idea de continuar en el juego que ya venía mostrando durante el curso. Los azules reciben a la Ponferradina en el Carlos Tartiere.

En la misma situación se encuentra Fernando Vázquez, que prepara la visita del Sporting a Riazor el próximo domingo. El objetivo del Deportivo en los once partidos que restan es certificar de forma matemática la permanencia.

Con un serio contratiempo se ha encontrado el técnico del Dépor en los últimos días, ya que tanto Aketxe, con un problema en el cuádriceps derecho, como Bóveda, con una dolencia en el bíceps femoral de la pierna derecha, se lesionaron hace unas semanas y podrían perderse la reanudación liguera, ya que podrían no recuperarse a tiempo.

Inmerso también en la estrategia a seguir en este regreso de la competición se encuentra Curro Torres, que podría arrancar con el mismo once que se hizo habitual antes del parón obligado por coronavirus. El Lugo se enfrentará al Racing de Santander.

Por su parte, los menos habituales del Zaragoza se preparan de cara a los cinco cambios, lo que podría concederles más oportunidades en estas once jornadas que restan por jugarse. Tal y como recoge 'AS', el Zaragoza suma cuatro goles de futbolistas no alineados desde el inicio.