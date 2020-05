La actualidad de Segunda: la grada del Elche, Soro y la 'nueva normalidad' de Mirandés y Girona

Con el inminente regreso de la competición, los clubes de Segunda siguen poniéndose a tono. El Elche, además, trabaja en el Martínez Valero habitlitando el Rincón del Aficionado.

En esta zona, el club ilicitano instalará en las butacas siluetas de medio cuerpo y a tamaño real de los aficionados que así lo quieran, teniendo preferencia en esta promoción los abonados.

También se adapta a esta 'nueva normalidad' el Girona, que ha completado este sábado la tercera semana de entrenamientos pudiendo ejercitarse en grupos de como máximo 14 jugadores y ha aumentado el ritmo en las últimas sesiones.

El estado físico de los de Pep Lluís Martí empieza a ser el idóneo y han realizado ejercicios más tácticos con control de balón, disparos a portería, posesiones y recreando situaciones de partido.

También ha completado la tercera semana de entrenamientos el Mirandés, aunque Iraola admite que es difícil valorar el estado de un jugador hasta que no vuelva la competición.

"Hasta que no empiece el balón a rodar no lo sabremos. No se pueden hacer ensayos y hay que limitarse a no cambiar tantas cosas. Nos quitan un elemento muy importante con el que se puede mostrar", afirmó el técnico para 'AS'.

"Nos tendremos que acostumbrar porque en los partidos nos pasará lo mismo. Hará calor en todas partes y será un factor clave", explicó el guipuzcoano.

Por último, Soro (21), cedido por el Real Madrid en el Zaragoza, tiene la oportunidad de vivir un ascenso con el equipo de toda su vida. "Ahora sólo pienso en acabar la temporada de la mejor manera posible y conseguir el objetivo que tenemos tan cerca", afirmó.

"Como zaragocista, por supuesto que me gustaría jugar con el Real Zaragoza en Primera División, pero eso está por ver. Lo primero es conseguir el objetivo y en verano ya se verá todo lo que pase", explicó.