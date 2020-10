La actualidad de Segunda: la presentación de Djouahra, el traspaso de Centelles...

Segunda División vuelve a estar cargada de actualidad. Comenzando por el Espanyol, nos encontramos con Adri Embarba, todo un referente en el equipo y que ha dejado unas declaraciones a los medios del club.

"Me siento importante en el grupo y dentro del campo. Intento ayudar de todas las maneras a mis compañeros. Tengo la experiencia de haber sido capitán y me gusta sentirme importante y tener ese papel", declaró.

Por su parte, Näis Djouahra ofreció sus primeras palabras como nuevo jugador del Mirandés, equipo en el que jugará este curso en calidad de cedido procedente de la Real Sociedad.

"Creo que es un interesante proyecto. Quiero demostrar que puedo jugar en Segunda y hacer las cosas mejor. Compañeros como Guridi, Merquelanz y Sagnan me dijeron que es un buen club y que iba a estar muy a gusto en la ciudad", comentó ante los medios.

En cuanto al Lugo, el parón de selecciones perjudicará al equipo de cara al encuentro ante el Lugo. Y es que Lago Junior, Valjent, Budimir, Trajkovski y Baba se marcharán con sus selecciones tras el partido ante el Tenerife.

Además, tal y como señala el diario 'AS', Álex Centelles está pendiente de rescindir su contrato con el Valencia para poder convertirse en nuevo jugador del Almería.

El citado medio también informa del interés del Tenerife en el jugador argentino Valentín Vada, que no tiene hueco en el Almería.

Y finalizamos con Juan Ibiza, que se mostró encantado de jugar cedido por el Almería en el Sabadell. "Estoy muy agradecido por la oportunidad. Desde que me llamaron me interesó mucho el proyecto. Si pusiera Juan Fernández en la camiseta no me conocería ni Dios".