La actualidad de Segunda: las exigencias del regreso y movimientos en el mercado

Hay ganas de volver a ver a los futbolistas en acción. El parón por el COVID-19 está a punto de llegar a su fin.

El Oviedo trabaja para volver al 100%. Ponferradina y Deportivo serán sus primeros rivales. A partir de este lunes, como el resto de equipos, Ziganda ya podrá entrenar a toda la plantilla al completo.

El Albacete tiene un calendario praticularmente exigente. Su primer choque será contra el Rayo. Después recibirá en su casa a los mejor posicionados de Segunda y, además, sus primeros choques a domicilio será contra rivales directo por la permanencia.

También están preparados en el Málaga para los entrenamientos con toda la plantilla. Pellicer, que renovó el sábado hasta 2021, tendrá a 29 jugadores a su disposición.

El Zaragoza, por su parte, está de enhorabuena. Eguaras recibió el alta y podrá sumarse este lunes al resto de compañeros.

Y el trabajo no cesa en las oficinas de los clubes de Segunda. El Numancia, por ejemplo, ya habría cerrado la renovación de Luis Carrión para la 2020-21, según 'AS'. El club confía en el entrenador y el técnico está encantado de seguir al frente.

El Almería, por su parte, estaría en plena negociación con el Chaves. Afirma la fuente citada anteriormente que el equipo andaluz quiere quedarse en propiedad con Nikola Maras. El club tiene opción de compra sobre el central. Terminaba este domingo pero, según 'AS', la entidad lusa habría dado otro mes extra al Almería para ejecutarla.

Sergio Moreno hace las maletas y se prepara para volver al Rayo. El jugador estaba cedido en el Valencia Mestalla, filial del equipo 'che'. Tenían una opción de compra sobre el jugador, pero no la han ejecutado. Por tanto, señala el rotativo español, tendrá que volver a Vallecas.

Por último, Vicente Gómez quiere seguir en el Deportivo. "Aquí me siento querido y en deuda con la gente", dijo en una entrevista a 'AS'. "Aquí he encontrado una mejor versión de mí mismo. Venía con la autoestima baja y la afición me reactivó", señaló.