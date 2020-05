La actualidad de Segunda: las preocupaciones de los clubes

El campeonato sigue parado, pero la reanudación está cada día más próxima. Los jugadores han vuelto a entrenarse, y la vuelta de la competición empieza a ser tema principal de conversación.

Así, por ejemplo, en el Zaragoza tenemos a Alberto Guitián, quien en declaraciones recogidas por el diario 'AS' explicó que tienen la sensación de que les va a tocar jugar un 'play off' de once jornadas.

"Nosotros, como el gran equipo que somos, como Real Zaragoza, no pondremos excusas y nos tocará jugar estos once partidos como si fueran un 'play off", explicó.

"Van a ser once finales para todos y vamos a pelear por estar en la mejor condición posible para conseguir ese objetivo que tan bien encaminado estaba", añadió al respecto.

Dio la receta para poder encararlo. "Lo más importante va a ser la mentalidad y la forma que tenga el equipo de recuperarse de partido a partido", comentó Guitián.

"Al principio creo que no se va a ver la competición que todos esperamos, la de antes de este dichoso parón. Creo que va a ser un fútbol diferente y vamos a ver qué tal sale. Esperemos que bien para nosotros", dijo también el futbolista del Zaragoza.

Otros clubes están preocupados precisamente por arrebatarle la plaza de ascenso directo. Es el caso del Almería de José María Gutiérrez, a quien nos referiremos como 'Guti' por comodidad.

El técnico del cuadro almeriense es optimista, y ve a su equipo capaz no ya de superar al Zaragoza, segundo con 55 puntos, sino al Cádiz, líder con 56, a seis del rojiblanco.

"Ellos son los favoritos, pero todo puede cambiar, nosotros estamos muy ilusionados. Nuestro objetivo es ganar la Liga y a partir de ahí, vamos a intentarlo", dijo, al respecto de los dos primeros de Segunda.

Guti también teme que la carga de partidos sea determinante. "Va a haber poco tiempo para trabajar los partidos, para recuperar entre encuentros, así que igual hay partidos en los que se pierde un poco el rigor táctico. Las ganas y el crecer va a marcar este tramo final", expuso.

Y alejado de lo estrictamente futbolístico tenemos la carta de Futbolista ON, sindicato de jugadores, a Javier Tebas, presidente de LaLiga, recordándole que sus obligaciones van más allá que marcar el calendario.

"LaLiga se ha hecho también responsable de vigilar que sus clubes asociados cumplen este calendario de vuelta a la normalidad, respetando la legislación vigente y los derechos laborales de los futbolistas", advierte el sindicato.

Señaló incluso a algunos clubes en esa situación. "Hay clubes asociados a LaLiga que ya están lesionando los derechos de los futbolistas, ordenándoles la reincorporación al trabajo, sin dar por finalizado el ERTE en el que están incluidos, manteniendo con ello las medidas de ahorro salarial de forma injustificada", tal y como refleja el diario 'AS'.

"Como ejemplo de estas conductas, le referimos la que están manteniendo actualmente el C.D. Tenerife y C.F Fuenlabrada entre otros clubes, así como recordarle, el hecho reivindicativo de los futbolistas del Elche que no les ha quedado más remedio que negarse a acudir a entrenar con el único fin de regularizar la situación", añade el citado medio.

Futbolistas ON exigió la finalización de los ERTE, y recordó a LaLiga que está obligada a velar por el cumplimiento de la legislación laboral en sus competiciones.