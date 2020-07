La actualidad de Segunda: lesiones, operaciones y recuperaciones

Empecemos nuestro repaso en A Coruña. El Dépor sigue peleando por amarrar la permanencia, y recibirá este domingo al Huesca, segundo de la tabla. El técnico del conjunto gallego, Fernando Vázquez, habló del VAR en la rueda de prensa previa al duelo.

"A veces hay errores incomprensibles, pero en todo caso quedarían reducidos a un cuatro o cinco por ciento. El VAR resuelve el 95% de los problemas de forma impresionante. Hay que resolver el otro", valoró.

Y por eso mismo considera que es ineficiente. "¿Cómo se mejora? Me parece raro que el gente que esté en el VAR sean árbitros en activo. Sería mejor un organismo o gente que no tuviera que ver con el Comité de árbitros. Por ejemplo ex árbitros", propuso.

"Habría que formarlos en ese aspecto y que tomen decisiones independientemente del árbitro que este pitando. Me parece duro que un compañero pueda rectificar o corregir una decisión de un colega. Debería ir por ahí para que la independencia del VAR fuese absoluta", añadió al respecto el técnico deportivista.

Su Dépor recibe al Huesca con un posible cambio bajo palos. Dani Giménez está tocado y podría ser baja, lo que a su vez propiciaría el debut de Jovanovic, precisamente cedido por el conjunto altoaragonés.

De confirmarse su lesión (no completó el último entrenamiento), pondrá fin a una racha que le ha llevado a jugar 83 partidos de Liga seguidos.

Cruzamos la península para irnos a Málaga. Allí ya ha pasado por quirófano Dani Pacheco. Se operó en Barcelona por el prestigioso doctor Cugat, y ya ha comenzado la cuenta atrás para su reaparición.

Turno para el Girona. El conjunto catalán visita al Sporting de Gijón, espoleado por el triunfo ante el Zaragoza que le costó a los maños la segunda plaza, perdida a manos del Huesca.

Stuani dijo haber merecido ese triunfo ante el Zaragoza. "Éramos conscientes de la importancia del partido y creo que nos hacía falta ganar con esta contundencia. Fuimos justos vencedores", afirmó.

"Ante los rivales directos nos hemos de hacer fuertes y ser más regulares, algo que no hemos sido durante el curso y lo estamos pagando. Estamos contentos", añadió el ariete uruguayo.

El Zaragoza, por su parte, recibe al Rayo, un equipo que se resiste a tirar la toalla y que sigue luchando por meterse en el 'play off'. Los maños, que solo habían perdido seis partidos antes del parón, han añadido cuatro derrotas más a su contador desde que volvió el campeonato.

Está obligado a no fallar. Ya no depende de sí mismo para eludir el 'play off', y afronta cinco partidos que serán como cinco finales. Primera parada, el Rayo. Un partido para el que no estará disponible Luis Suárez, y para el que apunta a titular el veterano Linares.