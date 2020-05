La actualidad de Segunda: Moore renueva y el posible destino de Dani Torres

Pese a que los partidos todavía no tienen fecha, la actualidad no para en Segunda División. Desde el Tenerife hasta el Zaragoza pasando por el Girona, el Deportivo o Las Palmas.

Las buenas noticias llegaron de la mano del conjunto insular. Rubén Fontes, delegado de Las Palmas, sufrió un problema cardíaco del que ya se ha recuperado. "Reconozco que han sido 48 horas de mucho miedo, donde me pasaron mil cosas por la cabeza, pero cuando Arianne pudo verme y mostrarme las miles de muestras de cariño fue como una inyección de moral directa al corazón", aseguró en sus redes sociales.

En el otro equipo canario también están de celebración. El Tenerife anunció la renovación de Shaq Moore hasta 2024. "Con trabajo y esuferzo todo llega, y ahora la motivación será todavía mayor si cabe para responder y devolver sobre el campo esa gran confianza que han depositado en mí", aseguró el jugador 'chicharrero'.

Quien podría no continuar la próxima temporada en Segunda División es Dani Torres. 'AS' informó de que el jugador colombuiano podría hacer las maletas para marcharse del Zaragoza con destino a la MLS.

Los clubes de Segunda tratan de acostumbrarse a la nueva normalidad en el mundo del fútbol. Jorge Pombo considera "un desastre" jugar a puerta cerrada. "Carranza iba a ser un factor fundamental en la recta final. Es una lástima que no vayamos a tener a nuestra afición detrás apoyándonos", confesó en 'AS'.

Mollejo ve en la vuelta del Deportivo que "el equipo está bien a nivel físico". "Veo compañeros que están como toros. Hay que seguir ese camino para que lo antes posibles todos estemos así", añadió el jugador cedido por el Atlético de Madrid en 'AS'.

Quedan once jornadas para el final de Segunda División y, cuando se reanude, no habrá tiempo para analizar la situación de los clubes en peligro. Es por ello que todos se conciencian ya en la permanencia, como Diego Caballo. "Antes del parón el equipo había competido bien. Estamos trabajando duro para volver en el mejor estado de forma. Sabemos que la salvación depende de nosotros y esperamos conseguirla", aclaró el futbolista del Albacete en 'AS'.

También luchará, aunque por otros objetivos, Johan Mojica. El colombiano es uno de los jugadores más rápidos de Segunda División y, como recordó 'AS', hizo atletismo cuando era pequeño, lo que le ha servido para su carrera como futbolista. "Tenía buenas marcas y me gustaba, pero el fútbol era y es lo que me apasiona", reconoció.