La actualidad de Segunda: oportunidades, castigos, declaraciones...

LaLiga SmartBank no para y este miércoles se disputan otros cinco encuentro correspondientes a la trigesimoséptima jornada. El martes fue el turno del Tenerife y el Deportivo de la Coruña, que se repartieron los puntos en el Heliodoro Rodríguez López.

Dani Gómez tuvo que abandonar el campo tras recibir un golpe en la cadera y, como informa el diario 'AS', el delantero es duda para el partido del próximo sábado ante el Almería. Sufre un traumatiscmo de cadera y de región lumbar izquierda.

El punto no dejó satisfecho a ninguno de los dos conjuntos y el guardameta del 'Tete' Adrián Ortolà lamentó la jugada del empate: "Hemos tenido la oportunidad de adelantarnos en el marcador, pero ellos han tenido un poco de suerte en esa última jugada para el empate".

"Nos vamos con un sabor un poco agridulce, y solo toca levantar la cabeza y mirar hacia el partido de Almería. El equipo está respondiendo muy bien con tantos encuentros seguidos y nunca baja los brazos. Hay que mirar hacia adelante, quedan cinco partidos, mucho por jugarse todavía", añadió.

El artífice de las tablas fue un Aketxe que firmó el tanto del Dépor en los últimos minutos del partido: "Nos vamos con la sensación de perder dos puntos. El Dépor fue superior al rival y el gol viene de una acción que no es penalti. Al final creo que nos perjudica para poder llevarnos la victoria".

Además, el blanquiazul habló sobre su posible renovación con el club: "Ahora mismo creo que lo más importante es salvarnos. El club y todos los jugadores tenemos esa prioridad. Sobre mi futuro, el club sabe mi predisposición. Yo sé la del club y sabiendo eso será todo más fácil para llegar a un acuerdo".

Castigos

El entrenador de Las Palmas, Pepe Mel, volvió a dejar fuera de la convocatoria a Tana. Es la tercera vez que el jugador se queda fuera de la lista por decisión técnica tras la reanudación de las competiciones.

La lista de los convocados está compuesta por: Josep, Álex Domínguez, Valles; Mauricio Lemos, Aythami Artiles, De la Bella, Álex Suárez, Dani Castellano, Álvaro Lemos, Mantovani, Curbelo; Aridai, Benito, Fabio, Srnic, Narváez, Fede Varela, Javi Castellano, Galarreta, Josemi, Kirian; Rubén Castro, Cristian y Clau Mendes.

Quien también fue castigado, según el club, fue el Real Zaragoza en el pasado derbi aragonés. Javi Puado volvió a referirse al polémico gol de Javi Galán, ya que los blancos entienden que hubo falta previa de Pulido: "Es verdad que ha dado mucho que habla. Nosotros no entendemos por qué hay acciones en las que el VAR ha entrado durante la temporada y en estas últimas jornadas, en acciones muy similares, han pitado cosas diferentes".

"Eso nos desconcierta un poco y nos crea dudas de cómo utilizan el VAR, cuándo lo utilizan y por qué. Es cierto que yo caigo un poco tarde, pero toco el balón primero y el contacto existe. No entendemos por qué el árbitro no va a revisarlo", agregó.

El Zaragoza se enfrenta este viernes a un Girona que aún no tiene asegurada su presencia en el 'play off' de ascenso. Como recuerda el diario 'AS', los de Montilivi aún podrían tener que sumar 13 puntos más.

De media, el sexto clasificado de LaLiga SmartBank ha terminado con 65 puntos. Los de Francisco García suman 52, aunque parece que esta campaña la puntuación del sexto será menor.

Más declaraciones

El Rayo Vallecano se enfrenta al Málaga en un encuentro clave para las aspiraciones de los rayistas. El entrenador Paco Jémez analizó el choque en rueda de prensa: "Ha pasado un año complicado, con muchos problemas extradeportivos. Somos dos equipos que difícilmente vamos a poder olvidar esta temporada acabe como acabe".

"Es de los equipos que más corre, muy sacrificado y entero. Esos problemas que han tenido les han hecho ser más sólidos. Vienen con muchas bajas, pero no me tranquiliza. Quienes salgan lo harán a ganar", añadió.

Por su parte, el técnico Lucas Alcaraz, que se enfrenta este jueves al Alcorcón, valoró: "Estamos planteando bien los partidos en casa, debimos ganar ante la SD Huesca y Las Palmas, pero lo hicimos fuera".

Debemos realizar un partido con pocos errores, tenemos un rival fiable que aprovecha muy bien los errores del otro, han encadenado triunfos y eso les da confianza", agregó.