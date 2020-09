La actualidad de Segunda: presentación en Miranda y despedida en el Alba

Berrocal y Meseguer, más que convencidos por este Mirandés

Este jueves fueron presentados en el Mirandés Juan Berrocal y Víctor Meseguer, los dos últimos fichajes del conjunto de Anduva. El primero llega del Sevilla Atlético y el segundo, del Murcia.

"Tenía claro este año que quería jugar en Segunda. Mi agente me informó del interés del Mirandés. Fue mi primera opción y actuamos de manera rápida en tres o cuatro días. Tenía otras ofertas, pero vimos que me convenía estar aquí. Es un club que apuesta por jugadores jóvenes", señaló Berrocal.

Y Meseguer, por su parte, recalcó que no tiene presión por dar el salto a Segunda. "Si me dicen hace dos años que iba a estar, no lo hubiese creído. Quiero adaptarme lo antes posible. Puedo generar líneas de pase a la hora de tener el balón. Me considero inteligente en ese sentido", explicó el ex del Murcia.

Acuña se despidió y mostró su orgullo por el Albacete

El atacante paraguayo ya es nuevo jugador del Hércules. Acuña rescindió contrato tras dos años y medio en el Albacete, y se despidió del club y la afición manchega, a la que ha cogido mucho cariño.

"Me voy orgulloso de haber defendido el escudo de este equipo y quiero dar las gracias a la afición por su cariño durante este tiempo", declaró el jugador, que ha dejado el listón muy alto en el Carlos Belmonte.