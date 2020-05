La actualidad de Segunda: recuerdos históricos, renovaciones y las ganas de volver

Ya queda menos para que vuelva el fútbol a Segunda. Los clubes están volviendo a entrenar, y lo están haciendo mientras se decide el futuro de muchos de sus jugadores. También estamos en esos días de históricas efemérides.

Por ejemplo, este martes se cumplen 20 años de la Liga del Dépor. Lendoiro, histórico ex presidente del cuadro gallego, lo recordó sin olvidarse del famoso 'Centenariazo' en la final de Copa ante el Madrid en el Bernabéu, ocurrido dos años después.

"Para mí, ese fue el partido más significativo de la historia de A Coruña porque le ganas, en su casa, en su centenario y en el de la Copa, al equipo reconocido por la FIFA como el mejor del mundo. Eso queda ahí, pero no hay que olvidar que la Liga es la Liga. El título más importante es la Liga y el partido más importante, el 'Centenariazo", apunta el ex mandatario.

"Por lo menos cumplimos con ese objetivo, aunque solo fuera una vez, de estar en el medallero histórico de los grandes clubes españoles", dice sobre el título de Liga logrado en el año 2000, seis años después de que el campeonato se les escapara por el penalti fallado por Djukic.

"El minuto final fue patético, de enorme tensión para mí. A Naya, el speaker, un fenómeno, se le ocurre decir que por favor la gente no salte al campo. Nada más decirlo, todo el mundo saltó al césped y durante unos segundos tuve el temor de pensar: ¿y si se le ocurre al árbitro suspender el partido y por invasión del terreno de juego ya nos somos campeones?", intervino Lendoiro, sobre el último partido de la Liga 1999-00 ante el Espanyol en Riazor.

"Fue una fiesta increíble, la mayor fiesta histórica que recuerdo en A Coruña, y ya voy camino de los 75 años. Fue un momento verdaderamente de esos que te quedan grabados en la vida", apunta sobre los festejos.

"El nivel que tenía la Liga en aquel momento no tendría absolutamente nada que echar en falta a la actual. Por eso todo el mundo perdía puntos en muchos sitios", explica Lendoiro sobre por qué el Dépor fue, con 69, el campeón que menos puntos necesitó para ganar.

Pero no solo de festejos de habla en el seno del Dépor. Çolak, Fede Cartabia, Rolan y Aketxe son jugadores cuyo futuro está en el aire. Richard Barral, asesor del club, analizó estos casos, en declaraciones reproducidas por el diario 'AS'.

Aún no se está negociando con nadie, pero aseguró que todos quieren continuar, estén en nómina del Dépor o cedidos en el cuadro gallego. Sin embargo, recordó que es Fernando Vázquez quien tendrá la última palabra al respecto.

También se vive esta situación en el Oviedo. En concreto, con Saúl Berjón. Su contrato se extiende hasta el final de esta temporada y dice no tener noticias de una posible renovación.

"De mi continuidad hablé con Arnau en su día y ahora está todo parado. Es una situación atípica y requiere eso", dijo, asegurando no haber puesto ninguna pega a la prórroga automática de su contrato por el parón.

También habló de lo que ha sido poder volver a entrenar con sus compañeros. "Se echa de menos a los compañeros, porque el fútbol en solitario no tiene mucho sentido. Es lo mismo que sucede cuando se habla de jugar sin afición. Entrenar en grupos pequeños te alegra los días", explció.

A ese respecto también han hablado Borja García, del Girona, y César de la Hoz, del Almería. "La semana pasada nos vino bien para volver a pisar el césped y ver que estábamos algo más cerca de lo que nos gusta. Poder entrenar en grupo es un paso hacía adelante, hemos conseguido revivir situaciones parecidas a las de la competición y además podemos estar algo más en contacto con los compañeros", dijo el primero.

"Tengo muy claro que quien primero se adapte a todas las nuevas situaciones tendrá mucho ganado. Tan solo quedan once encuentros de Liga y será muy importante lo que ocurra en las primeras jornadas para saber dónde terminaremos", añadió el futbolista del cuadro catalán.

De la Hoz opina algo parecido. "Hoy hemos disfrutado mucho más porque entrenar solo está bien, pero no deja de ser un coñ***, así que hoy hemos podido disfrutar y tener un poco más de contacto con los compañeros, que hacía mucho tiempo que no veía a algunos porque no coincidíamos en el estadio", espetó.

Hizo especial hincapié en el supuesto miedo al contacto que se espera tras la reanudación. "En el campo nunca he rehuido del contacto, así que tampoco lo voy a hacer ahora. Al final tenemos unos controles, sabemos que todos estamos bien y había ganas de tener ese pequeño contacto con los compañeros", afirmó.

Por Zaragoza las cosas están, como es normal, parecidas. Cristian Álvarez habló, entre otras cosas, de las posibilidades de ascenso del cuadro maño. "Nos iremos preparando bien y no tengo ninguna duda de que vamos a llegar al 100% para estar a tope en estas finales que tenemos por delante", dijo.

"Tenemos muchísimas ganas de estar festejando y de cumplir la ilusión y el sueño del club y toda una ciudad de estar otra vez en el lugar del que nunca nos deberíamos haber ido", añadió.

Por último, pero no por ello menos importante, nos vamos un poco más al norte, a Huesca. Allí David Porcel, preparador físico del cuadro altoaragonés, habló de cómo está siendo la readaptación.

"Han llegado bastante bien, sobre todo en peso. A nivel físico, si ponemos en un conjunto todas las cualidades de un deportista, podríamos decir que están entre un 60-70 por ciento. En los aspectos más puramente ligados al fútbol, está costando un poco más, pero la progresión es buena", expuso Porcel.