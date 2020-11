La actualidad de Segunda: un agradecimiento, un aviso, una duda y una apuesta

Un agradecimiento, un aviso, una duda y una apuesta. Son los tres temas sobre la mesa de la Segunda División en esta ronda de novedades. Los focos de las noticias, la delantera del Cartagena, el centro del campo de Las Palmas, el banquillo del Rayo Vallecano, y el partido entre Mallorca y Girona.

Rubén Castro, máximo goleador de la categoría, concedió una entrevista a 'AS' y dejó varias perlas: "Tengo la misma ilusión ahora con 39 años que cuando tenía 20, las ganas de querer ser alguien en el mundo del fútbol. En todo esto tiempo, pasé por momentos buenos y no tan buenos, pero siempre había ilusión en mí y sigue intacta".

Sobre su gran estado de forma, dijo: "Que con esta edad siga marcando goles es porque me encanta lo que hago, le pongo muchas ganas para querer y poder jugar lo máximo posible. Y claro está, a eso le añado que me cuido mucho".

Hubo momentos de duda en su carrera, eso sí, y hubo un hombre clave para levantarle: "Es verdad que llega la desconfianza por momentos, pero sabía que, si tenía continuidad en un equipo, me iban a salir las cosas bien de nuevo. Por suerte, fui al Huesca y después al Rayo y en Vallecas me encontré con Pepe Mel, que me llevó al Real Betis, donde exploté. Necesitaba a un entrenador que me diese total confianza y él lo hizo, le tengo mucho que agradecer".

Cerrado el 'asunto Castro', hay que viajar a Canarias para encontrar unas jugosas declaraciones de Kirian, centrocampista del técnico que tanto dio al punta estrella del Cartagena. Jugó en las categorías inferiores del Tenerife, pero, en la rueda de prensa previa al derbi liguero, afirmó que "claro que me haría ilusión marcar en el partido. Si marco, quiero celebrarlo. Allí me enseñaron muchos conceptos del fútbol, pero, a día de hoy, estoy aquí y lo celebraría con el club que me ha dado todo".

La duda que él no tiene sobre si alzar los brazos tras ver puerta sí que la tiene Andoni Iraola, entrenador del Rayo Vallecano, para elegir a su guardameta titular del próximo duelo, que es contra el Sporting. Está entre Morro o Luca, pues Dimitrievski está concentrado con Macedonia.

Y la apuesta está en las palabras de Brian Oliván, que, como efectivo del Mallorca, se verá las caras con su ex equipo, el Girona, del que tiene muy buenos pronósticos. "El Girona estará arriba seguro. Teníamos los dos mejores jugadores de Segunda en cada posición. Éramos los claros favoritos al ascenso", dijo en la rueda de prensa previa.